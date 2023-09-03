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  4. Цыганков – в основе Жироны на матч с Лас-Пальмас, Довбик – в запасе
Испания
03 сентября 2023, 13:57 |
289
0

Цыганков – в основе Жироны на матч с Лас-Пальмас, Довбик – в запасе

Стал известен состав команды Мичела

03 сентября 2023, 13:57 |
289
0
Цыганков – в основе Жироны на матч с Лас-Пальмас, Довбик – в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 3 сентября «Жирона» украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в матче четвертого тура Ла Лиги дома примет «Лас-Пальмас». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч. Довбик снова остался в запасе.

Состав «Жироны»: Гассанига, Мигель, Арнау, Давид Лопес, Блинд, Алеш Гарсия, Янгель Эррера, Иван Мартин, Цыганков, Савио, Стуани

Читайте также: Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика.

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Виктор Цыганков Жирона Артем Довбик Лас-Пальмас Ла Лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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