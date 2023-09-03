Цыганков – в основе Жироны на матч с Лас-Пальмас, Довбик – в запасе

Сегодня, 3 сентября «Жирона» украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в матче четвертого тура Ла Лиги дома примет «Лас-Пальмас». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч. Довбик снова остался в запасе.

Состав «Жироны»: Гассанига, Мигель, Арнау, Давид Лопес, Блинд, Алеш Гарсия, Янгель Эррера, Иван Мартин, Цыганков, Савио, Стуани

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