Свитолина планирует сделать паузу после вылета с US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что после поражения от Джессики Пегулы и вылета с US Open планирует сделать паузу в выступлениях:

«Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет.

Не знаю точно, сколько времени мне потребуется. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой».