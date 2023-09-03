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US Open
03 сентября 2023, 13:41 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:44
1484
0

Свитолина планирует сделать паузу после вылета с US Open

Украинке нужно восстановиться

03 сентября 2023, 13:41 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:44
1484
0
Свитолина планирует сделать паузу после вылета с US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что после поражения от Джессики Пегулы и вылета с US Open планирует сделать паузу в выступлениях:

«Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет.

Не знаю точно, сколько времени мне потребуется. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой».

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Элина Свитолина US Open 2023
Источник Суспильне Спорт
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