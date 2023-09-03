В воскресенье, 3 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.

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Игру будет судить Сергей Задиран из Киевщины.

Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт-1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».