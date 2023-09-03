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Чемпионат Украины
Рух Львов
03.09.2023 19:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:17
198
0

Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра во Львове начнется 3 сентября в 19:00

03 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:17
198
0
Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В воскресенье, 3 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Сергей Задиран из Киевщины.

Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт-1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».

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Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Рух - Металлист 1925 смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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