03.09.2023 19:00 - : -
Украина. Премьер лига03 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:17
198
0
Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра во Львове начнется 3 сентября в 19:00
03 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:17
198
0
В воскресенье, 3 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Сергей Задиран из Киевщины.
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт-1, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 сентября 2023, 11:19 0
Тренер «Валенсии» – о том, почему украинец не сыграл с «Алавесом»
Футбол | 03 сентября 2023, 09:35 9
Форвард «Руха» дал интервью Sport.ua
Теннис | 02.09.2023, 16:02
Бокс | 02.09.2023, 21:59
Футбол | 02.09.2023, 20:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.09.2023, 22:50
01.09.2023, 08:36 1
01.09.2023, 14:50 27
01.09.2023, 23:48
01.09.2023, 08:31 3
01.09.2023, 17:12 12
02.09.2023, 17:00 1
02.09.2023, 00:43 19