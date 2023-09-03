Джессика ПЕГУЛА: «Теперь Свитолина играет немного агрессивнее»
Американская теннисистка – о победе над Элиной Свитолиной
Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в третьем раунде US Open-2023:
– Мне кажется, что первые два сета были чем-то вроде американских горок, взлеты и падения с обеих сторон. Я думаю, что в первом сете я играла немного лучше, во втором - она. Но это была почти незаметная разница. Я не думаю, что мы играли на самом высоком уровне, но в то же время из-за этого было нелегко найти свой ритм.
Не знаю, в третьем сете мне кажется, что я нашла свой диапазон на приеме, смогла оказывать давление на ее подаче, и к тому же продолжила очень хорошо подавать. Я смогла найти нужный импульс в начале третьего сета, чтобы завести публику и выиграть сет.
– Похоже, что после возвращения Элина играет в другой теннис, более агрессивный. Теперь с ней сложнее играть?
– Ага, я чувствую, что она играет немного агрессивнее, наверное, больше использует свой форхэнд. Она по-прежнему очень хорошо двигается и по-прежнему, как мне кажется, играет в свою игру, но в то же время просто немного агрессивнее в определенные моменты.
Мне также кажется, что, возможно, она вернулась немного перезагруженной, отдохнувшей. В последние несколько раз, когда я играла с ней до того, как она родила ребенка, она выглядела немного опустошенной, как мне кажется. Так что, не знаю, может быть, ее беременность – это было удачное время для того, чтобы вернуться и перезагрузиться. Иногда это то, что вам нужно и это то, что делают некоторые игроки. Думаю, мы видим это на примере Возняцки и некоторых других девушек, у которых родились дети. Это хорошая перезагрузка.
Определенно, она теперь играет немного агрессивнее, но в то же время остается собой. Это делает ее очень сложной соперницей, потому что ты понимаешь, что возможно тебе придется сделать на корте гораздо больше, чем раньше, чтобы победить.
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