US Open03 сентября 2023, 12:57 |
298
5
Элина СВИТОЛИНА: «Была не такой свежей, как в прошлых матчах»
Украинка – о поражении от Джессики Пегулы
03 сентября 2023, 12:57 |
298
5
Первая ракетка Элина Свитолина прокомментировала поражение в трёх сетах от Джессики Пегулы (4:6, 6:4, 2:6) в третьем раунде US Open-2023:
«Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по мячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.
Я не смогла соответствовать ее уровню, хоть мы и провели 3 сета. Почувствовала, что она улучшила игру в 3-м сете – я не дотянула».
Свитолина была последней украинкой в женском одиночном разряде US Open-2023.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 02 сентября 2023, 22:50 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 03 сентября 2023, 11:06 3
Маркос Антонио переехал из Италии в Грецию
Теннис | 02.09.2023, 01:51
Бокс | 02.09.2023, 21:59
Футбол | 02.09.2023, 19:25
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Так, Єліна ,ти зробила ,що могла,ти билася і старалась ,так що дякуємо тобі за боротьбу,от би всі наші так,а не програвали і робили це безвольно! В першу чергу це стосується Костюк,молода ,здорова,повна сил і енергії,менше розважайся,а більше і віддавайся і працюй і якщо ти серйозно хочеш досягнути успіху в тенісі,на мою думку повинна зосередитись саме на одиночному розряді,а не бігати туди й сюди це нагадує,що ти більше хочеш заробити грошей,ніж досягнути успіху !!
Все одно, ти у нас найкраща!
Не була свіжою? Це мабудь тому, що хтось святкував днюху чоловіка і "випив пивка з командою"
Показать Скрыть 1 ответ
Не переймайся Еліно, ти й так трудяга на відміну від більшості інших наших тенісисток, ти молодець, і так за ці півроку ти стрибнула вище голови
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.09.2023, 18:53 24
02.09.2023, 22:40 14
01.09.2023, 08:31 3
03.09.2023, 00:43 59
01.09.2023, 08:36 1
02.09.2023, 19:02 3
01.09.2023, 16:08 23
02.09.2023, 12:22 1