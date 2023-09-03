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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Была не такой свежей, как в прошлых матчах»
US Open
03 сентября 2023, 12:57 |
298
5

Элина СВИТОЛИНА: «Была не такой свежей, как в прошлых матчах»

Украинка – о поражении от Джессики Пегулы

03 сентября 2023, 12:57 |
298
5
Элина СВИТОЛИНА: «Была не такой свежей, как в прошлых матчах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Элина Свитолина прокомментировала поражение в трёх сетах от Джессики Пегулы (4:6, 6:4, 2:6) в третьем раунде US Open-2023:

«Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по мячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.

Я не смогла соответствовать ее уровню, хоть мы и провели 3 сета. Почувствовала, что она улучшила игру в 3-м сете – я не дотянула».

Свитолина была последней украинкой в женском одиночном разряде US Open-2023.

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Элина Свитолина Джессика Пегула US Open 2023
Источник Tennis.com
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Комментарии 5
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Vitason
Так, Єліна ,ти зробила ,що могла,ти билася і старалась ,так що дякуємо тобі за боротьбу,от би всі наші так,а не програвали і робили це безвольно! В першу чергу це стосується Костюк,молода ,здорова,повна сил і енергії,менше розважайся,а більше і віддавайся і працюй і якщо ти серйозно хочеш досягнути успіху в тенісі,на мою думку повинна зосередитись саме на одиночному розряді,а не бігати туди й сюди це нагадує,що ти більше хочеш заробити грошей,ніж досягнути успіху !!
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0
Александр Науменко
Все одно, ти у нас найкраща!
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0
Alehandro
Не була свіжою? Це мабудь тому, що хтось святкував днюху чоловіка і "випив пивка з командою" 
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-1
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Андрей Залищук
Не переймайся Еліно, ти й так трудяга на відміну від більшості інших наших тенісисток, ти молодець, і так за ці півроку ти стрибнула вище голови
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-1
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