Элина СВИТОЛИНА: «Была не такой свежей, как в прошлых матчах»

Первая ракетка Элина Свитолина прокомментировала поражение в трёх сетах от Джессики Пегулы (4:6, 6:4, 2:6) в третьем раунде US Open-2023:

«Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по мячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.

Я не смогла соответствовать ее уровню, хоть мы и провели 3 сета. Почувствовала, что она улучшила игру в 3-м сете – я не дотянула».

Свитолина была последней украинкой в женском одиночном разряде US Open-2023.