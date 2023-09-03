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Италия
03 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:25
63
0

Аталанта - Монца - 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

03 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:25
63
0
Аталанта - Монца - 3:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат Италии. 3-й тур

«Аталанта» – «Монца» – 3:0
Голы: Эдерсон (35), Скамакка (42, 62)

Аталанта – Муссо, Дзаппакоста (Хольм, 76), Джимшити, Колашинац (Паломино, 90), Скальвини, Руджери (Баккер, 76), де Рон, Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Лукман, 82), Скамакка (Муриэль, 81).

Монца – Ди Грегорио, Биринделли, Кальдирола, Мари (Карбони, 66), Иццо, Гальярдини (Бондо, 66), Пессина, Кольпани (Мачин, 75), Капрари (Виньято, 60), Мота (Коломбо, 60), Чурриа.

Предупреждения:
Пессина (44), Мари (59), Иццо (83).

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Аталанта видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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