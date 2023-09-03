Италия03 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:25
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Аталанта - Монца - 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
03 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:25
63
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Чемпионат Италии. 3-й тур
«Аталанта» – «Монца» – 3:0
Голы: Эдерсон (35), Скамакка (42, 62)
Аталанта – Муссо, Дзаппакоста (Хольм, 76), Джимшити, Колашинац (Паломино, 90), Скальвини, Руджери (Баккер, 76), де Рон, Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Лукман, 82), Скамакка (Муриэль, 81).
Монца – Ди Грегорио, Биринделли, Кальдирола, Мари (Карбони, 66), Иццо, Гальярдини (Бондо, 66), Пессина, Кольпани (Мачин, 75), Капрари (Виньято, 60), Мота (Коломбо, 60), Чурриа.
Предупреждения:
Пессина (44), Мари (59), Иццо (83).
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