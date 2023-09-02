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Чемпионат Италии
Аталанта
02.09.2023 21:45 – FT 3 : 0
Монца
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Италия
02 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:46
83
0

Лацио обыграл на выезде Наполи, Аталанта уверенно одолела Монцу

Джанлука Скамакка отметился дублем

02 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:46
83
0
Лацио обыграл на выезде Наполи, Аталанта уверенно одолела Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча третьего тур Серии A.

«Лацио» на выезде сумел действующего чемпиона – «Наполи».

Еще в одном матче «Аталанта» уверенно переиграла «Монцу», Джанлука Скамакка отметился дублем.

Чемпионат Италии. 3-й тур

«Наполи» – «Лацио» – 1:2
Голы: Зелиньски (32) – Луис Альберто (30), Камада (52)

«Аталанта» – «Монца» – 3:0
Голы: Эдерсон (35), Скамакка (42, 62)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Наполи Лацио чемпионат Италии по футболу Аталанта Монца Джанлука Скамакка
Источник Sport.ua
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