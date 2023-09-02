Италия02 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:46
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Лацио обыграл на выезде Наполи, Аталанта уверенно одолела Монцу
Джанлука Скамакка отметился дублем
02 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:46
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Состоялись еще два матча третьего тур Серии A.
«Лацио» на выезде сумел действующего чемпиона – «Наполи».
Еще в одном матче «Аталанта» уверенно переиграла «Монцу», Джанлука Скамакка отметился дублем.
Чемпионат Италии. 3-й тур
«Наполи» – «Лацио» – 1:2
Голы: Зелиньски (32) – Луис Альберто (30), Камада (52)
«Аталанта» – «Монца» – 3:0
Голы: Эдерсон (35), Скамакка (42, 62)
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