Наполи – Лацио – 1:2. Поражение чемпиона. Видео голов и обзор матча

Закончился матч 3 тура итальянской Серии А между «Наполи» и римским Лацио». Победу одержала столичная команда со счетом 2:1. До этого «Наполи» имел в своем активе две победы, а «Лацио» – два поражения.

Серия А. 3 тур.

Наполи – Лацио – 1:2.

Голы: Зелински, 32 – Луис Альберто, 30, Камада, 52.