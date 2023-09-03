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Чемпионат Италии
Наполи
02.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 сентября 2023, 03:37 | Обновлено 03 сентября 2023, 03:40
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0

Наполи – Лацио – 1:2. Поражение чемпиона. Видео голов и обзор матча

Неаполитанцы впервые в сезоне проиграли, а римляне – впервые выиграли

03 сентября 2023, 03:37 | Обновлено 03 сентября 2023, 03:40
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0
Наполи – Лацио – 1:2. Поражение чемпиона. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 3 тура итальянской Серии А между «Наполи» и римским Лацио». Победу одержала столичная команда со счетом 2:1. До этого «Наполи» имел в своем активе две победы, а «Лацио» – два поражения.

Серия А. 3 тур.

Наполи – Лацио – 1:2.

Голы: Зелински, 32 – Луис Альберто, 30, Камада, 52.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Лацио).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
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Источник Sport.ua
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