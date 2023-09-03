Юрий КЛИМЧУК: «Пономарев – очень сильный мотиватор»

Форвард «Руха» Юрий Климчук в интервью Sport.ua рассказал о главном тренере команды Виталии Пономареве:

– В чем особенность Виталия Пономарева, как тренера?

– Он хочет, чтобы мы каждый день прибавляли и прогрессировали. Он очень сильный мотиватор.

– Каковы три главные черты наставника?

– Настойчивость, всегда стоит на своем, жажда побед.

– Весной команда находилась в зоне стыковых матчей. Что стало решающим фактором сохранения места в УПЛ?

– На каждый матч выходили побеждать. Верили, что можем остаться в элите. Психологически ребятам было трудновато, когда не было результата. Однако проблемы объединили коллектив, сделали нас ментально сильнее. Мы работали и верили, что сможем остаться в УПЛ на следующий сезон.