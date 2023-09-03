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  4. Юрий КЛИМЧУК: «Пономарев – очень сильный мотиватор»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 12:47 |
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0

Юрий КЛИМЧУК: «Пономарев – очень сильный мотиватор»

Форвард «Руха» – о главном тренере команды

03 сентября 2023, 12:47 |
35
0
Юрий КЛИМЧУК: «Пономарев – очень сильный мотиватор»
ФК Рух. Юрий Климчук

Форвард «Руха» Юрий Климчук в интервью Sport.ua рассказал о главном тренере команды Виталии Пономареве:

– В чем особенность Виталия Пономарева, как тренера?
– Он хочет, чтобы мы каждый день прибавляли и прогрессировали. Он очень сильный мотиватор.

– Каковы три главные черты наставника?
– Настойчивость, всегда стоит на своем, жажда побед.

– Весной команда находилась в зоне стыковых матчей. Что стало решающим фактором сохранения места в УПЛ?
– На каждый матч выходили побеждать. Верили, что можем остаться в элите. Психологически ребятам было трудновато, когда не было результата. Однако проблемы объединили коллектив, сделали нас ментально сильнее. Мы работали и верили, что сможем остаться в УПЛ на следующий сезон.

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Источник Sport.ua
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