Юрий КЛИМЧУК: «Пономарев – очень сильный мотиватор»
Форвард «Руха» – о главном тренере команды
Форвард «Руха» Юрий Климчук в интервью Sport.ua рассказал о главном тренере команды Виталии Пономареве:
– В чем особенность Виталия Пономарева, как тренера?
– Он хочет, чтобы мы каждый день прибавляли и прогрессировали. Он очень сильный мотиватор.
– Каковы три главные черты наставника?
– Настойчивость, всегда стоит на своем, жажда побед.
– Весной команда находилась в зоне стыковых матчей. Что стало решающим фактором сохранения места в УПЛ?
– На каждый матч выходили побеждать. Верили, что можем остаться в элите. Психологически ребятам было трудновато, когда не было результата. Однако проблемы объединили коллектив, сделали нас ментально сильнее. Мы работали и верили, что сможем остаться в УПЛ на следующий сезон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина не смогла совершить камбек против Джессики Пегулы
2 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Франции