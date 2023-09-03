Юрий КЛИМЧУК: «Не люблю, когда меня называют украинским Грилишем»

Нападающий «Руха» Юрий Климчук стал одним из лучших игроков старта сезона. В четырех матчах УПЛ нападающий львовян забил три гола и отдал два ассиста. «Рух», в свою очередь, оказался в топ-3 турнирной таблицы, потеряв всего два пункта в четырех матчах.

– Несмотря на удачный старт сезона, вы не попали даже в расширенную заявку сборной Украины на сентябрьские матчи против Италии и Франции. Расстроились?

– Нет. Это мотивация работать дальше и еще больше совершенствоваться, чтобы доказывать свои амбиции играть за национальную команду. Поэтому для меня это вызов, чтобы стать еще лучше.

Всему свое время. Я концентрируюсь на выступлениях за «Рух». Надо помогать команде успешно выступать. Чувствую, что могу еще прогрессировать. В сборной играют самые лучшие. Поэтому есть, к чему стремиться.



– Реально ли получить вызов из «Руха» в национальную команду?

– Я не считаю, что может быть проблема в названии клуба. Тренер сборной Украины будет вызывать только лучших игроков, заслуживших свой шанс. Потому в сборную можно попасть из любой команды. Нужно только к этому стремиться, много работать и становиться каждый день лучше.

– Благодаря чему «Рух» выдал такой удачный старт сезона: в 4 матчах 10 очков?

– Хорошо провели межсезонье. Очень много работали на тренировках. Какого-то особого секрета нет. По моему мнению, это закономерный результат нашей работы.

– Готовы ли в этом сезоне «желто-черные» бороться за высокие места?

– У нас задача только одна – побеждать в каждом следующем матче. А в конце сезона уже будем смотреть в турнирную таблицу. Сейчас стараемся не думать о месте в таблице. Еще много матчей впереди. Какие-то выводы делать преждевременно.



– «Рух» – самая молодая команда лиги. В составе очень много молодых игроков. Чувствуете в 26 лет дополнительную ответственность и роль лидера?

– Да, конечно. Было несколько матчей, что я был самым старшим на поле. Это добавляет мотивации, нужно подсказывать, поддерживать ребят, быть примером для других.

ФК Рух. Юрий Климчук

– В чем особенность Виталия Пономарева, как тренера?

– Он хочет, чтобы мы каждый день прибавляли и прогрессировали. Он очень сильный мотиватор.

– Каковы три главные черты наставника?

– Настойчивость, всегда стоит на своем, жажда побед.

– Весной команда находилась в зоне стыковых матчей. Что стало решающим фактором сохранения места в УПЛ?

– На каждый матч выходили побеждать. Верили, что можем остаться в элите. Психологически ребятам было трудновато, когда не было результата. Однако проблемы объединили коллектив, сделали нас ментально сильнее. Мы работали и верили, что сможем остаться в УПЛ на следующий сезон.



– Вы большую часть времени в карьере играли на позиции вингера. Теперь стали форвардом. Не было ли проблемы со сменой позиции?

– Всегда играл на фланге атаки. Возникла потребность в форварде. Надо было закрывать позицию. Потом уже приспособился, набрался опыта. Сейчас уже нравится играть на острие. Для меня не проблема, на какой позиции играть в атаке.

Ответственность в атаке достаточно велика. Ты должен реализовывать свои моменты, которых много никогда не будет. Поэтому должна быть концентрация в каждом эпизоде.

– Против кого из защитников было тяжелее всего играть в УПЛ?

– О новом сезоне говорить еще рано, потому что не так много матчей сыграно. В прошлом сезоне – против бывшего защитника «Зари» Максима Имерекова, летом уехавшего играть в Грецию. Очень опытный, умный защитник, умеющий читать игру и выбирать позицию.

– Вас называют «украинским Грилишем». Как вы к этому относитесь?

– Если честно, мне это не нравится. Я – украинский Юрий Климчук. Грилиш есть в Англии. Если людям нравится, пускай называют, как хотят. Для своих близких я – Юрий Климчук.



– Вообще, на кого из игроков равняетесь?

– Пример совершенствования – Криштиану Роналду. Он сделал себя благодаря ежедневной работе. Но очень сильно нравится Лионель Месси. Я всегда симпатизировал «Барселоне». Аргентинец – большой талант, не с нашей планеты. Но пример работы над собой беру с португальца.

– Вы родом из Житомирской области, из небольшого села Рогачи. Насколько тяжело было выбиться из обычного украинского села в профессиональный футбол?

– Спасибо моим родителям. С малых лет мы поехали жить под Киев в Бровары. Затем переехали в столицу. Там отец привел меня в школу «Динамо». Затем был киевский «Локомотив». Все пошло шаг за шагом.

– Почему у вас не получилось в «Динамо»?

– Не подошел. Так бывает в детском футболе. Был слабее ребят, игравших тогда за 1997 год. Тренером этого года был Лень Юрий Александрович

– Не было разочарования, что не смогли остаться в «Динамо»?

– Жизнь продолжается. Еще больше хотелось тренироваться и играть в футбол. Особенно не расстроился.



– Некоторое время вы были без клуба после исчезновения «Стали» из Каменского. Не было разочарования в футболе?

– Была травма. «Сталь» прекратила свое существование. Было тяжело найти команду. Всегда хотел найти себя в футболе. Благодарю Григория Петровича Козловского, Леонида Станиславовича Кучука, что дали шанс и поверили в меня. Вместе мы прошли непростой путь из Первой лиги.

– Чувствуете себя старожилом за 6 лет пребывания в «Рухе»?

– Не хочется об этом думать вообще. Старожилами или легендами становятся уже ближе к 40 годам. Сейчас просто хочется играть в футбол и не думать о чем-то лишнем.

– Летом вы подписали новый контракт с «Рухом» на три года. Вас все устраивает во Львове, нет ли амбиций играть в Европе?

– Я в очень хороших отношениях с руководством клуба. Для меня «Рух» очень многое сделал. Я просто так не могу уйти. Если будет предложение, которое удовлетворит руководителей клуба «Рух», тогда, возможно, сменю команду. Для меня важно, чтобы клуб получил хорошую компенсацию. А так есть мотивация дальше играть в УПЛ. Надо выходить на каждую игру и выдавать максимум. Есть куда стремиться мне и команде. О будущем не хочется думать.



– У вас агент из Германии Адам Петровский. Почему он?

– Я работаю с Демиденко Сергеем, он из Киева. Это мой тренер, был помощником наставника еще в «Локомотиве». Он сейчас работает с Адамом, имеющим лицензию агента. Мы работаем с 12 лет. Выходит, что бок-о-бок уже 14 лет.

– Поступали ли предложения сотрудничества от более статусных агентов?

– Сначала были. Но нет в них смысла. Я всегда держусь людей, с которыми давно, которым доверяю. Ничего менять не собираюсь

– Вас связывали с польскими командами. В первую очередь, с варшавской «Легией». Было ли предложение?

– Где-то год назад был интерес. Но, похоже, без конкретики. Переговоров не было.



– Какие чемпионаты импонируют больше всего?

– Смотрю Англию. Сейчас уже начал смотреть МЛС, когда туда перешел Месси.

ФК Рух. Юрий Климчук

– Какой Юрий Климчук вне футбольного поля? Какие у него интересы?

– Интересует многое, но сейчас концентрируюсь исключительно на футболе. Люблю рыбалку с отцом, но он в Киеве. С тренировок приходишь уставший, нужно восстанавливаться.

– Каким вы себя видите через 3-4 года в футбольном плане?

– Не люблю смотреть вперед. Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Всё должно быть постепенно.

Сергей ТИЩЕНКО