Юрий КЛИМЧУК: «Не люблю, когда меня называют украинским Грилишем»
Форвард «Руха» дал интервью Sport.ua
Нападающий «Руха» Юрий Климчук стал одним из лучших игроков старта сезона. В четырех матчах УПЛ нападающий львовян забил три гола и отдал два ассиста. «Рух», в свою очередь, оказался в топ-3 турнирной таблицы, потеряв всего два пункта в четырех матчах.
– Несмотря на удачный старт сезона, вы не попали даже в расширенную заявку сборной Украины на сентябрьские матчи против Италии и Франции. Расстроились?
– Нет. Это мотивация работать дальше и еще больше совершенствоваться, чтобы доказывать свои амбиции играть за национальную команду. Поэтому для меня это вызов, чтобы стать еще лучше.
Всему свое время. Я концентрируюсь на выступлениях за «Рух». Надо помогать команде успешно выступать. Чувствую, что могу еще прогрессировать. В сборной играют самые лучшие. Поэтому есть, к чему стремиться.
– Реально ли получить вызов из «Руха» в национальную команду?
– Я не считаю, что может быть проблема в названии клуба. Тренер сборной Украины будет вызывать только лучших игроков, заслуживших свой шанс. Потому в сборную можно попасть из любой команды. Нужно только к этому стремиться, много работать и становиться каждый день лучше.
– Благодаря чему «Рух» выдал такой удачный старт сезона: в 4 матчах 10 очков?
– Хорошо провели межсезонье. Очень много работали на тренировках. Какого-то особого секрета нет. По моему мнению, это закономерный результат нашей работы.
– Готовы ли в этом сезоне «желто-черные» бороться за высокие места?
– У нас задача только одна – побеждать в каждом следующем матче. А в конце сезона уже будем смотреть в турнирную таблицу. Сейчас стараемся не думать о месте в таблице. Еще много матчей впереди. Какие-то выводы делать преждевременно.
– «Рух» – самая молодая команда лиги. В составе очень много молодых игроков. Чувствуете в 26 лет дополнительную ответственность и роль лидера?
– Да, конечно. Было несколько матчей, что я был самым старшим на поле. Это добавляет мотивации, нужно подсказывать, поддерживать ребят, быть примером для других.
– В чем особенность Виталия Пономарева, как тренера?
– Он хочет, чтобы мы каждый день прибавляли и прогрессировали. Он очень сильный мотиватор.
– Каковы три главные черты наставника?
– Настойчивость, всегда стоит на своем, жажда побед.
– Весной команда находилась в зоне стыковых матчей. Что стало решающим фактором сохранения места в УПЛ?
– На каждый матч выходили побеждать. Верили, что можем остаться в элите. Психологически ребятам было трудновато, когда не было результата. Однако проблемы объединили коллектив, сделали нас ментально сильнее. Мы работали и верили, что сможем остаться в УПЛ на следующий сезон.
– Вы большую часть времени в карьере играли на позиции вингера. Теперь стали форвардом. Не было ли проблемы со сменой позиции?
– Всегда играл на фланге атаки. Возникла потребность в форварде. Надо было закрывать позицию. Потом уже приспособился, набрался опыта. Сейчас уже нравится играть на острие. Для меня не проблема, на какой позиции играть в атаке.
Ответственность в атаке достаточно велика. Ты должен реализовывать свои моменты, которых много никогда не будет. Поэтому должна быть концентрация в каждом эпизоде.
– Против кого из защитников было тяжелее всего играть в УПЛ?
– О новом сезоне говорить еще рано, потому что не так много матчей сыграно. В прошлом сезоне – против бывшего защитника «Зари» Максима Имерекова, летом уехавшего играть в Грецию. Очень опытный, умный защитник, умеющий читать игру и выбирать позицию.
– Вас называют «украинским Грилишем». Как вы к этому относитесь?
– Если честно, мне это не нравится. Я – украинский Юрий Климчук. Грилиш есть в Англии. Если людям нравится, пускай называют, как хотят. Для своих близких я – Юрий Климчук.
– Вообще, на кого из игроков равняетесь?
– Пример совершенствования – Криштиану Роналду. Он сделал себя благодаря ежедневной работе. Но очень сильно нравится Лионель Месси. Я всегда симпатизировал «Барселоне». Аргентинец – большой талант, не с нашей планеты. Но пример работы над собой беру с португальца.
– Вы родом из Житомирской области, из небольшого села Рогачи. Насколько тяжело было выбиться из обычного украинского села в профессиональный футбол?
– Спасибо моим родителям. С малых лет мы поехали жить под Киев в Бровары. Затем переехали в столицу. Там отец привел меня в школу «Динамо». Затем был киевский «Локомотив». Все пошло шаг за шагом.
– Почему у вас не получилось в «Динамо»?
– Не подошел. Так бывает в детском футболе. Был слабее ребят, игравших тогда за 1997 год. Тренером этого года был Лень Юрий Александрович
– Не было разочарования, что не смогли остаться в «Динамо»?
– Жизнь продолжается. Еще больше хотелось тренироваться и играть в футбол. Особенно не расстроился.
– Некоторое время вы были без клуба после исчезновения «Стали» из Каменского. Не было разочарования в футболе?
– Была травма. «Сталь» прекратила свое существование. Было тяжело найти команду. Всегда хотел найти себя в футболе. Благодарю Григория Петровича Козловского, Леонида Станиславовича Кучука, что дали шанс и поверили в меня. Вместе мы прошли непростой путь из Первой лиги.
– Чувствуете себя старожилом за 6 лет пребывания в «Рухе»?
– Не хочется об этом думать вообще. Старожилами или легендами становятся уже ближе к 40 годам. Сейчас просто хочется играть в футбол и не думать о чем-то лишнем.
– Летом вы подписали новый контракт с «Рухом» на три года. Вас все устраивает во Львове, нет ли амбиций играть в Европе?
– Я в очень хороших отношениях с руководством клуба. Для меня «Рух» очень многое сделал. Я просто так не могу уйти. Если будет предложение, которое удовлетворит руководителей клуба «Рух», тогда, возможно, сменю команду. Для меня важно, чтобы клуб получил хорошую компенсацию. А так есть мотивация дальше играть в УПЛ. Надо выходить на каждую игру и выдавать максимум. Есть куда стремиться мне и команде. О будущем не хочется думать.
– У вас агент из Германии Адам Петровский. Почему он?
– Я работаю с Демиденко Сергеем, он из Киева. Это мой тренер, был помощником наставника еще в «Локомотиве». Он сейчас работает с Адамом, имеющим лицензию агента. Мы работаем с 12 лет. Выходит, что бок-о-бок уже 14 лет.
– Поступали ли предложения сотрудничества от более статусных агентов?
– Сначала были. Но нет в них смысла. Я всегда держусь людей, с которыми давно, которым доверяю. Ничего менять не собираюсь
– Вас связывали с польскими командами. В первую очередь, с варшавской «Легией». Было ли предложение?
– Где-то год назад был интерес. Но, похоже, без конкретики. Переговоров не было.
– Какие чемпионаты импонируют больше всего?
– Смотрю Англию. Сейчас уже начал смотреть МЛС, когда туда перешел Месси.
– Какой Юрий Климчук вне футбольного поля? Какие у него интересы?
– Интересует многое, но сейчас концентрируюсь исключительно на футболе. Люблю рыбалку с отцом, но он в Киеве. С тренировок приходишь уставший, нужно восстанавливаться.
– Каким вы себя видите через 3-4 года в футбольном плане?
– Не люблю смотреть вперед. Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Всё должно быть постепенно.
Сергей ТИЩЕНКО
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанлука Скамакка отметился дублем
Борьбу в Нью-Йорке завершила Елена Рыбакина