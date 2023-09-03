Аль-Хазем – Аль-Наср – 1:5. Видео голов и обзор матча

2 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Хазем» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Роналду.

За хозяев в этом матче голом и двумя асистами отличился звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Теперь на счету КриРо 241 голевая передача и 850 мячей за карьеру в официальных поединках.

Чемпионат Саудовской Аравии. 5-й тур. 2 сентября

Аль-Хазем – Аль-Наср – 1:5

Голы: Бадамоси, 48 – Гариб, 33, Аль-Хайбари, 45+8, Отавио, 57, Роналду, 68, Мане, 78