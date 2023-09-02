Гол и 2 ассиста Роналду, мяч Мане. Аль-Наср разбил Аль-Хазем в чемпионате

2 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Хазем» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «всемирного клуба».

За хозяев в этом матче голом и двумя асистами отличился звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Теперь на счету КриРо 241 голевая передача и 850 мячей за карьеру в официальных поединках.

Также за «Аль-Наср» забили Гариб, Аль-Хайбари, Отавио и Садио Мане.

Сейчас Криштиану и компания занимают 6-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 9 очков после 5 сыгранных туров.

Чемпионат Саудовской Аравии. 5-й тур. 2 сентября

Аль-Хазем – Аль-Наср – 1:5

Голы: Бадамоси, 48 – Гариб, 33, Аль-Хайбари, 45+8, Отавио, 57, Роналду, 68, Мане, 78

Другие результаты дня:

Аль-Иттифак – Дамак – 3:1

Аль-Таавун – Аль-Вахда – 4:1

Аль-Фатех – Аль-Ахли – 5:1

Аль-Шабаб – Аль-Халидж – 1:3

Турнирная таблица