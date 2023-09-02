Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол и 2 ассиста Роналду, мяч Мане. Аль-Наср разбил Аль-Хазем в чемпионате
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
02.09.2023 21:00 – FT 3 : 1
Дамак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
02 сентября 2023, 23:11 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:29
839
0

Гол и 2 ассиста Роналду, мяч Мане. Аль-Наср разбил Аль-Хазем в чемпионате

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «всемирного клуба»

02 сентября 2023, 23:11 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:29
839
0
Гол и 2 ассиста Роналду, мяч Мане. Аль-Наср разбил Аль-Хазем в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

2 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Хазем» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «всемирного клуба».

За хозяев в этом матче голом и двумя асистами отличился звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Теперь на счету КриРо 241 голевая передача и 850 мячей за карьеру в официальных поединках.

Также за «Аль-Наср» забили Гариб, Аль-Хайбари, Отавио и Садио Мане.

Сейчас Криштиану и компания занимают 6-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 9 очков после 5 сыгранных туров.

Чемпионат Саудовской Аравии. 5-й тур. 2 сентября

Аль-Хазем – Аль-Наср – 1:5

Голы: Бадамоси, 48 – Гариб, 33, Аль-Хайбари, 45+8, Отавио, 57, Роналду, 68, Мане, 78

Другие результаты дня:

  • Аль-Иттифак – Дамак – 3:1
  • Аль-Таавун – Аль-Вахда – 4:1
  • Аль-Фатех – Аль-Ахли – 5:1
  • Аль-Шабаб – Аль-Халидж – 1:3

Турнирная таблица

По теме:
ВИДЕО. 850 голов за карьеру! Роналду забил в 3-м матче подряд за Аль-Наср
ВИДЕО. Протянул и отдал пас. Роналду оформил 240-й ассист в карьере
Луис СУАРЕС: «Надо уважать решение Неймара перейти в Саудовскою Аравию»
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Садио Мане чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хазем Аль-Фатех Аль-Иттифак Дамак Аль-Таавун Аль-Вахда Мекка Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Аль-Халидж
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Русин вернулся в Украину из Франции
Футбол | 02 сентября 2023, 17:00 1
Русин вернулся в Украину из Франции
Русин вернулся в Украину из Франции

Украинцу осталось решить визовый вопрос

Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
Футбол | 02 сентября 2023, 17:01 20
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь

Василий Грицук забил гол и отдал голевую передачу

Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Теннис | 02.09.2023, 08:51
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Без Лунина. Беллингем вырвал победу для Реала в игре с Хетафе на 90+5
Футбол | 02.09.2023, 19:23
Без Лунина. Беллингем вырвал победу для Реала в игре с Хетафе на 90+5
Без Лунина. Беллингем вырвал победу для Реала в игре с Хетафе на 90+5
ВИДЕО. Украинец спас святых. Как Кучерявый оформил дубль с голом на 90+6
Футбол | 02.09.2023, 23:53
ВИДЕО. Украинец спас святых. Как Кучерявый оформил дубль с голом на 90+6
ВИДЕО. Украинец спас святых. Как Кучерявый оформил дубль с голом на 90+6
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
02.09.2023, 00:43 19
Футбол
Прорвало. Верес наконец-то забил больше одного гола и обыграл Черноморец
Прорвало. Верес наконец-то забил больше одного гола и обыграл Черноморец
01.09.2023, 19:02 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
01.09.2023, 13:42 17
Футбол
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
02.09.2023, 19:25 79
Футбол
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
01.09.2023, 06:28
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
01.09.2023, 23:48
Волейбол
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
02.09.2023, 19:02
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
01.09.2023, 18:53 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем