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Португалия
03 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:02
344
0

Бенфика - Витория - 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии

03 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:02
344
0
Бенфика - Витория - 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Бенфика обыграла в маптче чемпионата Виторию со счетом 4:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин вновь весь матч просидео в запасе и еще не дебютировал за новую команду.

Бенфика - Витория Гимараэш 4:0

Голы: Фернандеш, 11 (авт.), Ди Мария, 33, Кокчу, 45+5, Аурснес, 46

Бенфика: Соареш, А.Силва (Араухо, 90), Отаменди (Родригес, 83), Бах (Виктор Марселино, 65), Невеш, Мариу (Нерес, 65), Ди Мария, Р.Силва, Аурснес, Кокчу, Муса (Артур, 83)

Витория Гимараэш: Варела, Фернандеш, Мага (Карлуш, 46), Вильянуэва (А.Андре, 83), де Фрейташ, Сильва, Ману, Рафаэль Сильва (Хандел, 46), Мендеш, Жота (Алиссон, 71), Андре (Луж, 59)

Предупреждены: Бах, 31, Отаменди, 60 - Рафаэль Сильва, 17, Жота, 40, Хандел, 79, де Фрейташ, 90+4

Удалён: Мендеш, 19

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Источник Sport.ua
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