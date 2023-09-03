Днепр-1 – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 3 сентября «Днепр-1» в матче шестого тура УПЛ в Ужгороде на стадионе «Авангард» примет черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Горбунов, Сарапий, Сваток, Танчик, Горин, Когут, Пихаленок, Пирес, Гуцуляк, Филиппов

«ЛНЗ»: Пеньков, Муравский, Лопыренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасич, Калюжный, Наумец, Прядун, Савин

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «ЛНЗ».