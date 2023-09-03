Украина. Премьер лига03 сентября 2023, 12:38 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:56
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Днепр-1 – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 6-м туре УПЛ
03 сентября 2023, 12:38 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:56
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Сегодня, 3 сентября «Днепр-1» в матче шестого тура УПЛ в Ужгороде на стадионе «Авангард» примет черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Волынец, Горбунов, Сарапий, Сваток, Танчик, Горин, Когут, Пихаленок, Пирес, Гуцуляк, Филиппов
«ЛНЗ»: Пеньков, Муравский, Лопыренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасич, Калюжный, Наумец, Прядун, Савин
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «ЛНЗ».
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