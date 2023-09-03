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  4. Рубен БАРАХА: «Яремчук? Нельзя было рисковать»
Испания
03 сентября 2023, 11:19 |
328
0

Рубен БАРАХА: «Яремчук? Нельзя было рисковать»

Тренер «Валенсии» – о том, почему украинец не сыграл с «Алавесом»

03 сентября 2023, 11:19 |
328
0
Рубен БАРАХА: «Яремчук? Нельзя было рисковать»
ФК Валенсия. Рубен Бараха

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха объяснил, почему украинский новичок команды Роман Яремчук не дебютировал за команду в матче против «Алавеса» (поражение 0:1):

«У него была очень трудная неделя, в течение которой он почти не тренировался, и я думаю, что Роману нельзя было рисковать в этой ситуации. Ему нужно набрать темп, успокоиться и работать так, чтобы он был доступен команде. Он не был готов к такой игре, как сегодняшняя».

Яремчук вошел в заявку «Валенсии» на матч, однако остался на скамейке запасных.

По теме:
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Яремчук попал в заявку Валенсии на следующий матч
Рубен Бараха Валенсия Роман Яремчук
Источник ФК Валенсия
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