Испания03 сентября 2023, 11:19 |
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Рубен БАРАХА: «Яремчук? Нельзя было рисковать»
Тренер «Валенсии» – о том, почему украинец не сыграл с «Алавесом»
03 сентября 2023, 11:19 |
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Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха объяснил, почему украинский новичок команды Роман Яремчук не дебютировал за команду в матче против «Алавеса» (поражение 0:1):
«У него была очень трудная неделя, в течение которой он почти не тренировался, и я думаю, что Роману нельзя было рисковать в этой ситуации. Ему нужно набрать темп, успокоиться и работать так, чтобы он был доступен команде. Он не был готов к такой игре, как сегодняшняя».
Яремчук вошел в заявку «Валенсии» на матч, однако остался на скамейке запасных.
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