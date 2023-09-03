Клуб Второй лиги из Николаева снова не сыграет. На этот раз из-за стадиона?

Матч 5-го тура Второй лиги с «Карпатами-2», который в календаре был запланирован на 3 сентября, не состоится. Официальная причина срыва игры пока не озвучена. По неофициальной, о которой стало известно Sport.ua, у «Васта» возникли проблемы с домашней ареной.

В Николаеве не разрешают играть из-за близости военных действий. А с одесским стадионом «Иван», на котором «Васт» принимал в 3-м туре другую львовскую команду, «Рух-2», на этот раз вовремя договориться не удалось.

Тем временем «Васт» покинули еще два игрока — полузащитник Никита Ширяев и нападающий Ян Каранга. После этого на контракте в клубе осталось всего 16 футболистов (и то не всех можно увидеть на тренировках).

На матч предыдущего тура в Стрый николаевцы не выехали, сославшись на массовое отравление в команде. Теперь вот снова не слава богу. Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ в ближайшее время будет чем заняться...

В первых трех матчах чемпионата «Васт» потерпел три поражения с общим счетом 1:19 и уверенно замыкает турнирную таблицу Второй лиги.