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  4. Клуб Второй лиги из Николаева снова не сыграет. На этот раз из-за стадиона?
Украина. Вторая лига
03 сентября 2023, 10:59 |
198
0

Клуб Второй лиги из Николаева снова не сыграет. На этот раз из-за стадиона?

С николаевским футбольным клубом «Васт» творится неладное

03 сентября 2023, 10:59 |
198
0
Клуб Второй лиги из Николаева снова не сыграет. На этот раз из-за стадиона?

Матч 5-го тура Второй лиги с «Карпатами-2», который в календаре был запланирован на 3 сентября, не состоится. Официальная причина срыва игры пока не озвучена. По неофициальной, о которой стало известно Sport.ua, у «Васта» возникли проблемы с домашней ареной.

В Николаеве не разрешают играть из-за близости военных действий. А с одесским стадионом «Иван», на котором «Васт» принимал в 3-м туре другую львовскую команду, «Рух-2», на этот раз вовремя договориться не удалось.

Тем временем «Васт» покинули еще два игрока — полузащитник Никита Ширяев и нападающий Ян Каранга. После этого на контракте в клубе осталось всего 16 футболистов (и то не всех можно увидеть на тренировках).

На матч предыдущего тура в Стрый николаевцы не выехали, сославшись на массовое отравление в команде. Теперь вот снова не слава богу. Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ в ближайшее время будет чем заняться...

В первых трех матчах чемпионата «Васт» потерпел три поражения с общим счетом 1:19 и уверенно замыкает турнирную таблицу Второй лиги.

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Васт Николаев Вторая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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