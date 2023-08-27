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Украина. Вторая лига
27 августа 2023, 19:07 | Обновлено 27 августа 2023, 20:03
990
0

Известна причина, по которой Васт инициировал перенос матча в Стрыю

Команда из Николаева в воскресенье устроила себе выходной

27 августа 2023, 19:07 | Обновлено 27 августа 2023, 20:03
990
0
Известна причина, по которой Васт инициировал перенос матча в Стрыю

Стали известны новые подробности переноса поединка 5-го тура чемпионата Второй лиги между «Скалой 1911» и «Вастом». Как выяснил Sport.ua, в субботу стрыйская команда уже проводила предматчевую тренировку, когда позвонили из николаевского клуба и сообщили, что «Васт» не сможет приехать, сославшись на травмы и болезни сразу 14 (!) футболистов.

Отметим, что недавно из николаевского клуба в юношескую команду «Днепра-1» перебрался нападающий Мирон Гребенюк. А уже сегодня «Васт» в своих соцсетях объявил об уходе из клуба трех игроков. Команду покинули вратарь Тарас Деркунский, полузащитники Александр Толгаренко и Владислав Павленко.

«Парни считают, что их уровень профессионализма выше уровня других игроков нашей команды, поэтому по обоюдному согласию мы решили поблагодарить их и отпустить», — так на клубной странице в Instagram пресс-служба «Васта» прокомментировала расставание с названными игроками.

Хотя, например, Толгаренко, по нашей информации, ушел из клуба еще до старта чемпионата в связи с накопившимися перед ним задолженностями.

Как бы то ни было, в николаевском клубе уверяют, что речь о снятии с чемпионата не идет. После трех поражений с общим счетом 1:19 «Васт» замыкает турнирную таблицу Второй лиги.

Следующий матч команда Артема Чорния должна провести дома с «Карпатами-2». Базовый день 6-го тура Второй лиги — 3 сентября.

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Источник Sport.ua
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