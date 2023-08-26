Клуб Второй лиги не поехал на матч и может прекратить существование

В воскресенье, 27 августа, в Стрыю будут отмечать День города. В этот же день местная «Скала 1911» на родном стадионе «Сокол» должна была принять николаевский «Васт». Однако за сутки до игры стало известно, что матч не состоится.

Новость об этом появилась в социальных сетях «Скалы 1911», однако причины названы не были. Корреспонденту Sport.ua кое-что удалось узнать от источника в николаевском клубе.

Тезисно:

— в команде все очень плохо;

— в пятницу «Васт» тренировался, на занятии было 12 футболистов, хотя в клубной заявке на сезон значится 22 игрока;

— кто хочет, тот и тренируется;

— когда будет следующая тренировка и состоится ли она вообще — не известно.

Напомним, в первых трех турах «Васт» потерпел три поражения с общим счетом 1:19 (с «Дружбой» — 1:7, с «Кудровкой» — 0:9 и с «Рухом-2» — 0:3).

В следующем туре «Васт» должен сыграть на своем поле с «Карпатами-2» (первый домашний матч в сезоне, с «Рухом-2» николаевцы проводили в Одессе на стадионе «Иван»). Базовая дата 5-го тура Второй лиги — 3 сентября.

«Васт» был основан в 2014 году. По итогам предыдущего сезона Второй лиги команда, которую тогда тренировал Дмитрий Назаренко, заняла 8-е место из 10.