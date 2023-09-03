Украина. Премьер лига03 сентября 2023, 10:18 | Обновлено 03 сентября 2023, 11:19
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925
Игра начнется 3 сентября в 19:00
03 сентября 2023, 10:18 | Обновлено 03 сентября 2023, 11:19
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В воскресенье, 3 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Сергей Задиран из Киевщины.
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт-1, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».
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