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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 10:18 | Обновлено 03 сентября 2023, 11:19
212
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925

Игра начнется 3 сентября в 19:00

03 сентября 2023, 10:18 | Обновлено 03 сентября 2023, 11:19
212
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925
ФК Рух

В воскресенье, 3 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Сергей Задиран из Киевщины.

Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт-1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».

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Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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