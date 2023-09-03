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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 10:16 | Обновлено 03 сентября 2023, 11:20
208
0

Юрий КЛИМЧУК: «В сборную можно попасть из любой команды»

Форвард «Руха» – о шансах попасть в команду Сергея Реброва

03 сентября 2023, 10:16 | Обновлено 03 сентября 2023, 11:20
208
0
Юрий КЛИМЧУК: «В сборную можно попасть из любой команды»
ФК Рух. Юрий Климчук

Нападающий «Руха» Юрий Климчук в интервью Sport.ua оценил свои шансы попасть в сборную Украины:

– Несмотря на удачный старт сезона, вы не попали даже в расширенную заявку сборной Украины на сентябрьские матчи против Италии и Франции. Расстроились?
– Нет. Это мотивация работать дальше и еще больше совершенствоваться, чтобы доказывать свои амбиции играть за национальную команду. Поэтому для меня это вызов, чтобы стать еще лучше.

Всему свое время. Я концентрируюсь на выступлениях за «Рух». Надо помогать команде успешно выступать. Чувствую, что могу еще прогрессировать. В сборной играют самые лучшие. Поэтому есть, к чему стремиться.

– Реально ли получить вызов из «Руха» в национальную команду?
– Я не считаю, что может быть проблема в названии клуба. Тренер сборной Украины будет вызывать только лучших игроков, заслуживших свой шанс. Потому в сборную можно попасть из любой команды. Нужно только к этому стремиться, много работать и становиться каждый день лучше.

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Юрий Климчук Рух Львов сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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