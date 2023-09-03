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  4. Анчелотти догнал Зидана по победам в качестве тренера Реала
Испания
03 сентября 2023, 08:37 |
508
0

Анчелотти догнал Зидана по победам в качестве тренера Реала

Они делят второе место по этому показателю

03 сентября 2023, 08:37 |
508
0
Анчелотти догнал Зидана по победам в качестве тренера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вчера «Реал» в четвертом туре Ла Лиги дома одержал тяжелую победу 2:1 над «Хетафе». Для главного тренера «Сливочных» Карло Анчелотти эта победа стала 172-й во главе мадридского клуба.

По этому показателю он теперь делит второе место с Зинедином Зиданом. Лидирует Мигель Муньос с 357 победами.

Из 172 побед Анчелотти 111 пришлось на Ла Лигу, 36 – на Лигу чемпионов, 17 – на Кубок Испании, 4 – на клубный чемпионат мира, по две в Суперкубках Испании и Европы. Итальянец возглавляет «Реал» с 2021 года, ранее работал с командой в 2013 – 2015 годах.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид цифры и факты Зинедин Зидан
Источник ФК Реал Мадрид
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