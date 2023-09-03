Анчелотти догнал Зидана по победам в качестве тренера Реала

Вчера «Реал» в четвертом туре Ла Лиги дома одержал тяжелую победу 2:1 над «Хетафе». Для главного тренера «Сливочных» Карло Анчелотти эта победа стала 172-й во главе мадридского клуба.

По этому показателю он теперь делит второе место с Зинедином Зиданом. Лидирует Мигель Муньос с 357 победами.

Из 172 побед Анчелотти 111 пришлось на Ла Лигу, 36 – на Лигу чемпионов, 17 – на Кубок Испании, 4 – на клубный чемпионат мира, по две в Суперкубках Испании и Европы. Итальянец возглавляет «Реал» с 2021 года, ранее работал с командой в 2013 – 2015 годах.