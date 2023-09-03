Галатасарай подпишет хавбека Тоттенхэма

В отличии от большинства европейских стран, в Турции трансферное окно еще открыто, и местные клубы продолжают работать над усилением состава. Стамбульский «Галатасарай» в ближайшее время подпишет полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Прошлый сезон Ндомбеле провел в составе «Наполи», с которым стал чемпионом Италии. В последние дни августа в подписании 26-летнего хавбека был заинтересован миланский «Интер».