Англия03 сентября 2023, 08:24 |
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Галатасарай подпишет хавбека Тоттенхэма
Танги Ндомбеле отправится в аренду в Турции
03 сентября 2023, 08:24 |
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В отличии от большинства европейских стран, в Турции трансферное окно еще открыто, и местные клубы продолжают работать над усилением состава. Стамбульский «Галатасарай» в ближайшее время подпишет полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.
По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, речь идет об аренде до конца текущего сезона.
Прошлый сезон Ндомбеле провел в составе «Наполи», с которым стал чемпионом Италии. В последние дни августа в подписании 26-летнего хавбека был заинтересован миланский «Интер».
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