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Англия
03 сентября 2023, 08:24 |
482
0

Галатасарай подпишет хавбека Тоттенхэма

Танги Ндомбеле отправится в аренду в Турции

03 сентября 2023, 08:24 |
482
0
Галатасарай подпишет хавбека Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Танги Ндомбеле

В отличии от большинства европейских стран, в Турции трансферное окно еще открыто, и местные клубы продолжают работать над усилением состава. Стамбульский «Галатасарай» в ближайшее время подпишет полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Прошлый сезон Ндомбеле провел в составе «Наполи», с которым стал чемпионом Италии. В последние дни августа в подписании 26-летнего хавбека был заинтересован миланский «Интер».

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Танги Ндомбеле Тоттенхэм Галатасарай аренда игрока Николо Скира
Источник Николо Скира
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