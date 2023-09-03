Восемь игроков Динамо вызваны в юношескую сборную Украины

Главный тренер юношеской сборной Украины (до 2006 года рождения) Юрий Мороз определил состав команды на сентябрьские поединки во время международного товарищеского турнира Вацлава Ежека в Чехии.

Из 20 футболистов, вызванных на сбор, 8 игроков представляют «Динамо». Среди них вратарь Вячеслав Суркис, защитники Максим Коробов и Денис Дикий, полузащитники Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко, Владислав Калин, а также нападающие Матвей Пономаренко и Виталий Лобко.

Важно отметить, что тренировочный сбор юношей начнется 3 сентября. 6 сентября команда «желто-синих» сыграет против сборной США, 8 сентября они испытают свои силы с командой Турции, а 10 сентября сойдутся в поединке со сборной Словакии.

Напомним, что молодежная сборная Украины завоевала в этом году право впервые поучаствовать в Олимпийских играх в Париже.