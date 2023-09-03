Айтана Бонмати признана Лучшей футболисткой сезона
Состоялось нараждение лучшего игрока среди женщин сезона 2022/2023
Айтана Бонмати получила награду Лучшей футболистке сезона по версии УЕФА.
25-летний игрок «Барселоны» и сборной Испании опередила в голосовании попавших вместе с ней в шорт-лист Ольгу Кармону и Саманту Керр. В прошлом сезоне Бонмати выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира и была признана лучшим игроком обоих турниров.
Бонмати получила награду на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 в Монако.
После самого успешного в своей карьере сезона 2021/22 в составе «Барселоны» Бонмати не сбавила обороты и в прошлой кампании, получив в клубе более атакующую роль ввиду длительного отсутствия прошлогодней обладательницы награды УЕФА Алексии Путельяс. Бонмати установила рекорд для одного сезона женской Лиги чемпионов, сделав 13 результативных действий (пять голов и восемь ассистов), и сыграла ключевую роль в победе «Барселоны» со счетом 3:2 над «Вольфсбургом» в финале в Эйндховене, где каталонки после первого тайма уступали 0:2.
В итоге Бонмати была признана лучшим игроком турнира, а также получила награду лучшей футболистке в пяти из 11 матчей «Барселоны» в триумфальном розыгрыше. Завершила же сезон она первой в истории победой сборной Испании на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии, где ее также признали лучшей на турнире.
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