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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 04:00 | Обновлено 03 сентября 2023, 04:04
73
0

Артем КОЗАК: «Мы – молодцы»

Вингер «Полесья» поделился мыслями после забитого гола

03 сентября 2023, 04:00 | Обновлено 03 сентября 2023, 04:04
73
0
Артем КОЗАК: «Мы – молодцы»
ФК Полесье. Артем Козак

В игре «Полесье» против «Оболони» (2:0) оба гола забили вышедшие на замену игроки. Одним из них стал Артем Козак, поделившийся эмоцияами после поединка.

«Игра показалась действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией, много фолов, соперник много лежал на поле, где-то моментами, мне кажется, тянул время. А мы — молодцы, не считаясь с этим, продолжали гнуть свою линию.

Мы получили результат. Что касается пенальти, то надо смотреть повтор. Из того, что я знаю, наступили на ногу и от ноги Эмиля оттолкнулся игрок.

Еще первый эпизод меня смутил, когда игрок попал себе в руку, но рефери сказал, что по правилам это не считается игрой рукой, потому что он нечаянно ударил себе в руку», - поделился своими впечатлениями Артем Козак.

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Юрий Калитвинцев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Полесье - Оболонь Артем Козак
Источник ФК Полесье
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