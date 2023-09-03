Артем КОЗАК: «Мы – молодцы»

В игре «Полесье» против «Оболони» (2:0) оба гола забили вышедшие на замену игроки. Одним из них стал Артем Козак, поделившийся эмоцияами после поединка.

«Игра показалась действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией, много фолов, соперник много лежал на поле, где-то моментами, мне кажется, тянул время. А мы — молодцы, не считаясь с этим, продолжали гнуть свою линию.

Мы получили результат. Что касается пенальти, то надо смотреть повтор. Из того, что я знаю, наступили на ногу и от ноги Эмиля оттолкнулся игрок.

Еще первый эпизод меня смутил, когда игрок попал себе в руку, но рефери сказал, что по правилам это не считается игрой рукой, потому что он нечаянно ударил себе в руку», - поделился своими впечатлениями Артем Козак.