Василий ГРИЦУК: «Оболонь сама не играет и другим не дает»

В 6 туре УПЛ «Полесье» дожало «Оболонь» (2:0). Героем матча стал Василий Грицук, который, выйдя на замену, забил сам и отдал голевую передачу. Игрок прокомментировал после игры свои действия.

«На самом деле ничего нового в игре я не увидел. Зная, «Оболонь» еще из Первой лиги, можно сказать, что их игра совсем не изменилась. Это неуступчивая команда, которая сама не играет и другим не дает. Вернее, мешает.

Им это удавалось в течение 90 минут. Да, у нас были моменты, которые мы не реализовали. Но после того давления, которое мы сделали в конце, немного нам повезло. Поэтому я могу сказать, что победа заслужена, «Полесье» побеждает и идет дальше.

Я не могу сказать, что играю на ключевой позиции. Каждый из нас имеет свою ключевую позицию, где он должен делать свое дело верно и до конца. От тренера я получил руководство – выходить и работать на победу. Я, конечно, очень доволен, потому что, играя в Первой лиге, мы не могли их обыграть. Очень хотелось в Премьер-лиге, нам это удалось. Я поздравляю всех болельщиков и благодарю ВСУ», - сказал Грицук.