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  4. Василий ГРИЦУК: «Оболонь сама не играет и другим не дает»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 02:40 | Обновлено 03 сентября 2023, 02:45
93
0

Василий ГРИЦУК: «Оболонь сама не играет и другим не дает»

Полузащитник «Полесье» рассказал о матче против «пивоваров»

03 сентября 2023, 02:40 | Обновлено 03 сентября 2023, 02:45
93
0
Василий ГРИЦУК: «Оболонь сама не играет и другим не дает»

В 6 туре УПЛ «Полесье» дожало «Оболонь» (2:0). Героем матча стал Василий Грицук, который, выйдя на замену, забил сам и отдал голевую передачу. Игрок прокомментировал после игры свои действия.

«На самом деле ничего нового в игре я не увидел. Зная, «Оболонь» еще из Первой лиги, можно сказать, что их игра совсем не изменилась. Это неуступчивая команда, которая сама не играет и другим не дает. Вернее, мешает.

Им это удавалось в течение 90 минут. Да, у нас были моменты, которые мы не реализовали. Но после того давления, которое мы сделали в конце, немного нам повезло. Поэтому я могу сказать, что победа заслужена, «Полесье» побеждает и идет дальше.

Я не могу сказать, что играю на ключевой позиции. Каждый из нас имеет свою ключевую позицию, где он должен делать свое дело верно и до конца. От тренера я получил руководство – выходить и работать на победу. Я, конечно, очень доволен, потому что, играя в Первой лиге, мы не могли их обыграть. Очень хотелось в Премьер-лиге, нам это удалось. Я поздравляю всех болельщиков и благодарю ВСУ», - сказал Грицук.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Полесье - Оболонь Василий Грицук
Источник ФК Полесье
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