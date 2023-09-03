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  4. 58 лет назад 2 августа киевское Динамо дебютировало в еврокубках
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 01:56 | Обновлено 03 сентября 2023, 02:02
24
0

58 лет назад 2 августа киевское Динамо дебютировало в еврокубках

Соперником киевлян стал североирландский «Колрейн»

03 сентября 2023, 01:56 | Обновлено 03 сентября 2023, 02:02
24
0
58 лет назад 2 августа киевское Динамо дебютировало в еврокубках
Динамо Киев

2 сентября 1965 года киевское «Динамо» дебютировало в еврокубках. Дебют пришелся на 1/16 Кубка кубков, а соперником был «Колрейн» из Северной Ирландии.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу динамовцев. Голы забивали – по два Биба и Серебрянников, по одному разу отличились Хмельницкий и Базилевич.

Ответная игра в Киеве собрала полный стадион и закончилась со счетом 4:0 в пользу «Динамо».

В том розыгрыше киевляне дошли до четвертьфинала, где уступили «Селтику».

Напомним, недавно киевское «Динамо» вылетело из Лиги конференций, не сумев пройти турецкий «Бешикташ».

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Колрейн
Источник ФК Динамо Киев
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