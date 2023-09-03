58 лет назад 2 августа киевское Динамо дебютировало в еврокубках
Соперником киевлян стал североирландский «Колрейн»
2 сентября 1965 года киевское «Динамо» дебютировало в еврокубках. Дебют пришелся на 1/16 Кубка кубков, а соперником был «Колрейн» из Северной Ирландии.
Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу динамовцев. Голы забивали – по два Биба и Серебрянников, по одному разу отличились Хмельницкий и Базилевич.
Ответная игра в Киеве собрала полный стадион и закончилась со счетом 4:0 в пользу «Динамо».
В том розыгрыше киевляне дошли до четвертьфинала, где уступили «Селтику».
Напомним, недавно киевское «Динамо» вылетело из Лиги конференций, не сумев пройти турецкий «Бешикташ».
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