58 лет назад 2 августа киевское Динамо дебютировало в еврокубках

2 сентября 1965 года киевское «Динамо» дебютировало в еврокубках. Дебют пришелся на 1/16 Кубка кубков, а соперником был «Колрейн» из Северной Ирландии.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу динамовцев. Голы забивали – по два Биба и Серебрянников, по одному разу отличились Хмельницкий и Базилевич.

Ответная игра в Киеве собрала полный стадион и закончилась со счетом 4:0 в пользу «Динамо».

В том розыгрыше киевляне дошли до четвертьфинала, где уступили «Селтику».

Напомним, недавно киевское «Динамо» вылетело из Лиги конференций, не сумев пройти турецкий «Бешикташ».