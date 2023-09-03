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  4. Иван Дибанго – лучший игрок Кривбасса в августе
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 01:26 | Обновлено 03 сентября 2023, 01:42
35
0

Иван Дибанго – лучший игрок Кривбасса в августе

Закончилось голосование среди криворожских болельщиков

03 сентября 2023, 01:26 | Обновлено 03 сентября 2023, 01:42
35
0
Иван Дибанго – лучший игрок Кривбасса в августе
ФК Кривбасс

Иван Дибанго – лучший игрок криворожского «Кривбасса» в августе. По итогам голосования, в котором приняли участие около 700 пользователей, защитник набрал 64% поддержки болельщиков.

За Даниила Бескоровайного проголосовали 20% поклонников клуба, за Дмитрия Хомченовского – 6%, а Максим Задерака и Олег Кожушко набрали по 5%.

Иван Дибанго провел все 5 матчей за июль и август. В этих поединках камерунец отдал три ассиста и постоянно попадал в символические сборные тура.

В воскресенье «Кривбасс» сыграет матч 6 тура против «Колоса».

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Кривбасс Кривой Рог Иван Дибанго Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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