Габриэль АГБОНЛАХОР: «Мудрик едва не привез два гола, он был бесполезен»

Бывший английский форвард Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Челси» и выступление украинца Михаила Мудрика в матче против «Ноттингем Форест» (0:1).

«21 удар, 2 в створ...

Миллион фунтов стерлингов потрачен на средних игроков. Почему они не пошли и не купили Мбаппе или Кейна?

Вышел Мудрик и едва не привез два гола. Он был бесполезен. 19 игр и ноль голов...», – сказал Агбонлахор.

Отметим, что Мудрик получил худшую оценку в матче «Челси» – «Ноттингем».