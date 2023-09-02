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  4. Габриэль АГБОНЛАХОР: «Мудрик едва не привез два гола, он был бесполезен»
Англия
02 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:00
1240
4

Габриэль АГБОНЛАХОР: «Мудрик едва не привез два гола, он был бесполезен»

Экс-игрок раскритиковал «Челси»

02 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:00
1240
4
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Мудрик едва не привез два гола, он был бесполезен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший английский форвард Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Челси» и выступление украинца Михаила Мудрика в матче против «Ноттингем Форест» (0:1).

«21 удар, 2 в створ...

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Вышел Мудрик и едва не привез два гола. Он был бесполезен. 19 игр и ноль голов...», – сказал Агбонлахор.

Отметим, что Мудрик получил худшую оценку в матче «Челси» – «Ноттингем».

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Габриэль Агбонлахор Ноттингем Форест Михаил Мудрик Челси
Источник talkSPORT
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Комментарии 4
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iigor-komp
Головне Шахтар гарно заробив , те що тепер гравець на пересилці це вже його проблема. Челсі більше ніж Арсенал підходить під стиль Мудрика.
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0
Alex T
Млн потрачен? Читайте что пишите.
А игрок таки бесполезен, даже если не см на пять цену.
Валить надо в аренду хотя бы
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0
Sheva19
Ні як не можуть наші гравці вразуміти сто даже Шева в АПЛ не заграв .Бельгія Італія це для них предел .Ла ліга и АПЛ їм не світеть  
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-1
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