Англия02 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:00
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4
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Мудрик едва не привез два гола, он был бесполезен»
Экс-игрок раскритиковал «Челси»
02 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:00
1240
4
Бывший английский форвард Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Челси» и выступление украинца Михаила Мудрика в матче против «Ноттингем Форест» (0:1).
«21 удар, 2 в створ...
Миллион фунтов стерлингов потрачен на средних игроков. Почему они не пошли и не купили Мбаппе или Кейна?
Вышел Мудрик и едва не привез два гола. Он был бесполезен. 19 игр и ноль голов...», – сказал Агбонлахор.
Отметим, что Мудрик получил худшую оценку в матче «Челси» – «Ноттингем».
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А игрок таки бесполезен, даже если не см на пять цену.
Валить надо в аренду хотя бы