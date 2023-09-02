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Англия
02 сентября 2023, 20:06 | Обновлено 02 сентября 2023, 20:07
608
0

Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем

Игра завершилась поражением «синих» со счетом 0:1

02 сентября 2023, 20:06 | Обновлено 02 сентября 2023, 20:07
608
0
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась поражением «синих» со счетом 0:1.

Украинский футболист хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 77-й минуте встречи.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Михаилу оценку в 5.9 баллов. Отметим, что при выходе на замену игрок сразу же получает 6.0 баллов.

Лучшим в матче стал правый защитник «Ноттингема» Вилли Боли (7.9). Автор единственного гола Антони Эланга получил 7.8 баллов.

Оценки WhoScored за матч Челси – Ноттингем Форест – 0:1

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Источник WhoScored
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