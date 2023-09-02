Франция02 сентября 2023, 23:55 |
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Монако не оставил шансов Лансу, Брест и Ренн голов не забивали
2 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Франции
02 сентября 2023, 23:55 |
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Сегодня, 2 сентября, было сыграно два матча 4-го тура чемпионата Франции по футболу.
В первой игре «Брест» и «Ланс» победителя не выявили, и голов не забивали. «Монако» разгромил «Ланс» со счетом 3:0, «монегаски» меньше трех голов в нынешнем чемпионате Франции еще не забивали.
Лига 1. 4-й тур, 2 сентября.
«Брест» – «Ренн» – 0:0
«Монако» – «Ланс» – 3:0
Голы: Синго, 24, Головин, 36, Марипан, 59.
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