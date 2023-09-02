Монако не оставил шансов Лансу, Брест и Ренн голов не забивали

Сегодня, 2 сентября, было сыграно два матча 4-го тура чемпионата Франции по футболу.

В первой игре «Брест» и «Ланс» победителя не выявили, и голов не забивали. «Монако» разгромил «Ланс» со счетом 3:0, «монегаски» меньше трех голов в нынешнем чемпионате Франции еще не забивали.

Лига 1. 4-й тур, 2 сентября.

«Брест» – «Ренн» – 0:0

«Монако» – «Ланс» – 3:0

Голы: Синго, 24, Головин, 36, Марипан, 59.