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Чемпионат Франции
Брест
02.09.2023 18:00 – FT 0 : 0
Ренн
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Франция
02 сентября 2023, 23:55 |
33
0

Монако не оставил шансов Лансу, Брест и Ренн голов не забивали

2 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Франции

02 сентября 2023, 23:55 |
33
0
Монако не оставил шансов Лансу, Брест и Ренн голов не забивали
Lequipe.fr. ФК Монако

Сегодня, 2 сентября, было сыграно два матча 4-го тура чемпионата Франции по футболу.

В первой игре «Брест» и «Ланс» победителя не выявили, и голов не забивали. «Монако» разгромил «Ланс» со счетом 3:0, «монегаски» меньше трех голов в нынешнем чемпионате Франции еще не забивали.

Лига 1. 4-й тур, 2 сентября.

«Брест» – «Ренн» – 0:0

«Монако» – «Ланс» – 3:0

Голы: Синго, 24, Головин, 36, Марипан, 59.

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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Монако Ланс Ренн Брест (Франция)
Источник Sport.ua
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