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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 22:43 | Обновлено 02 сентября 2023, 22:46
464
0

Денис Бойко 80-й раз отыграл на ноль в УПЛ

Голкипер «Полесья» провел юбилейный матч

02 сентября 2023, 22:43 | Обновлено 02 сентября 2023, 22:46
464
0
Денис Бойко 80-й раз отыграл на ноль в УПЛ
ФК Полесье. Денис Бойко

В поединке с «Оболонью» (2:0) Денис Бойко 80-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины, став 14-м голкипером, достигшим этого рубежа. 37 сухих матчей Бойко провел за «Динамо», 28 – за «Днепр», 7 – за «Кривбасс», 5 – за «Оболонь» (1992) и 3 – за «Полесье».

Поразить ворота Дениса не смогли игроки 29 клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Мариуполя» – 8 раз, «Карпат», «Черноморца» и «Шахтера» – по 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие 80 сухих матчей в чемпионатах Украины

Вратарь

Клубы (сухие матчи)

СМ

Матчи

%

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

233

426

54,7

2.

Андрей ПЯТОВ

Ворскла (16), Шахтер (158)

174

344

50,6

3.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (130), ЦСКА (3), Кривбасс (18)

151

391

38,6

4.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал (89), Динамо (30), Таврия (5),

128

341

37,5

Оболонь (2), Кривбасс (2)

5.

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

122

266

45,9

6.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (4), Металлист (2), Черноморец (18),

96

328

29,3

Ворскла (68), Металлург Д (4)

7.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (3), Одесса (3), Ильичевец (68),

94

349

26,9

Арсенал (3), Таврия (2), Заря (15)

8.

Николай МЕДИН

Днепр

91

205

44,4

9.

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

Динамо (17), Арсенал (21), Днепр (47),

86

195

44,1

Кривбасс (1)

10.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия (39), Арсенал (2),

86

268

32,1

Металлург Д (14), Сталь Км (19), Рух (12)

11.

Юрий ВИРТ

Металлург Д (46), Шахтер (30), Борисфен (6)

82

182

45,1

12.

Андрей НИКИТИН

Заря (30), Шахтер (5), Металлург Д (25),

82

244

33,9

Ильичевец (22)

13.

Денис БОЙКО

Оболонь (5), Динамо (37), Кривбасс (7),

80

179

44,7

Днепр (28), Полесье (3)

14.

Богдан СТРОНЦИЦКИЙ

Карпаты (78), Таврия (2)

80

198

40,4

СМ - сухие матчи; % - процент сухих матчей.

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Источник Sport.ua
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