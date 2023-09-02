Денис Бойко 80-й раз отыграл на ноль в УПЛ
Голкипер «Полесья» провел юбилейный матч
В поединке с «Оболонью» (2:0) Денис Бойко 80-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины, став 14-м голкипером, достигшим этого рубежа. 37 сухих матчей Бойко провел за «Динамо», 28 – за «Днепр», 7 – за «Кривбасс», 5 – за «Оболонь» (1992) и 3 – за «Полесье».
Поразить ворота Дениса не смогли игроки 29 клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Мариуполя» – 8 раз, «Карпат», «Черноморца» и «Шахтера» – по 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, проведшие 80 сухих матчей в чемпионатах Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы (сухие матчи)
|
СМ
|
Матчи
|
%
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
233
|
426
|
54,7
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Ворскла (16), Шахтер (158)
|
174
|
344
|
50,6
|
3.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (130), ЦСКА (3), Кривбасс (18)
|
151
|
391
|
38,6
|
4.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал (89), Динамо (30), Таврия (5),
|
128
|
341
|
37,5
|
|
|
Оболонь (2), Кривбасс (2)
|
|
|
|
5.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Шахтер
|
122
|
266
|
45,9
|
6.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес (4), Металлист (2), Черноморец (18),
|
96
|
328
|
29,3
|
|
|
Ворскла (68), Металлург Д (4)
|
|
|
|
7.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В (3), Одесса (3), Ильичевец (68),
|
94
|
349
|
26,9
|
|
|
Арсенал (3), Таврия (2), Заря (15)
|
|
|
|
8.
|
Николай МЕДИН
|
Днепр
|
91
|
205
|
44,4
|
9.
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
Динамо (17), Арсенал (21), Днепр (47),
|
86
|
195
|
44,1
|
|
|
Кривбасс (1)
|
|
|
|
10.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия (39), Арсенал (2),
|
86
|
268
|
32,1
|
|
|
Металлург Д (14), Сталь Км (19), Рух (12)
|
|
|
|
11.
|
Юрий ВИРТ
|
Металлург Д (46), Шахтер (30), Борисфен (6)
|
82
|
182
|
45,1
|
12.
|
Андрей НИКИТИН
|
Заря (30), Шахтер (5), Металлург Д (25),
|
82
|
244
|
33,9
|
|
|
Ильичевец (22)
|
|
|
|
13.
|
Денис БОЙКО
|
Оболонь (5), Динамо (37), Кривбасс (7),
|
80
|
179
|
44,7
|
|
|
Днепр (28), Полесье (3)
|
|
|
|
14.
|
Богдан СТРОНЦИЦКИЙ
|
Карпаты (78), Таврия (2)
|
80
|
198
|
40,4
СМ - сухие матчи; % - процент сухих матчей.
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