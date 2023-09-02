Денис Бойко 80-й раз отыграл на ноль в УПЛ

В поединке с «Оболонью» (2:0) Денис Бойко 80-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины, став 14-м голкипером, достигшим этого рубежа. 37 сухих матчей Бойко провел за «Динамо», 28 – за «Днепр», 7 – за «Кривбасс», 5 – за «Оболонь» (1992) и 3 – за «Полесье».

Поразить ворота Дениса не смогли игроки 29 клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Мариуполя» – 8 раз, «Карпат», «Черноморца» и «Шахтера» – по 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие 80 сухих матчей в чемпионатах Украины

Вратарь Клубы (сухие матчи) СМ Матчи % 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 233 426 54,7 2. Андрей ПЯТОВ Ворскла (16), Шахтер (158) 174 344 50,6 3. Александр ГОРЯИНОВ Металлист (130), ЦСКА (3), Кривбасс (18) 151 391 38,6 4. Виталий РЕВА ЦСКА/Арсенал (89), Динамо (30), Таврия (5), 128 341 37,5 Оболонь (2), Кривбасс (2) 5. Дмитрий ШУТКОВ Шахтер 122 266 45,9 6. Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес (4), Металлист (2), Черноморец (18), 96 328 29,3 Ворскла (68), Металлург Д (4) 7. Игорь ШУХОВЦЕВ Нива В (3), Одесса (3), Ильичевец (68), 94 349 26,9 Арсенал (3), Таврия (2), Заря (15) 8. Николай МЕДИН Днепр 91 205 44,4 9. Вячеслав КЕРНОЗЕНКО Динамо (17), Арсенал (21), Днепр (47), 86 195 44,1 Кривбасс (1) 10. Юрий ПАНЬКИВ Александрия (39), Арсенал (2), 86 268 32,1 Металлург Д (14), Сталь Км (19), Рух (12) 11. Юрий ВИРТ Металлург Д (46), Шахтер (30), Борисфен (6) 82 182 45,1 12. Андрей НИКИТИН Заря (30), Шахтер (5), Металлург Д (25), 82 244 33,9 Ильичевец (22) 13. Денис БОЙКО Оболонь (5), Динамо (37), Кривбасс (7), 80 179 44,7 Днепр (28), Полесье (3) 14. Богдан СТРОНЦИЦКИЙ Карпаты (78), Таврия (2) 80 198 40,4

СМ - сухие матчи; % - процент сухих матчей.