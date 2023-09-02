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  4. Фенербахче может подписать хавбека Шахтера. Окно в Турции еще открыто
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 22:33 |
881
0

Фенербахче может подписать хавбека Шахтера. Окно в Турции еще открыто

«Желтые канарейки» не прочь вернуть Майкона обратно в Европу

02 сентября 2023, 22:33 |
881
0
Фенербахче может подписать хавбека Шахтера. Окно в Турции еще открыто
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

26-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который с апреля минувшего года на правах аренды выступает за «Коринтианс», вскоре может вернуться в европейский футбол.

Интерес к выкупу хавбека у «горняков» сохраняет турецкий «Фенербахче», и если этот клуб договориться с «Шахтером», то «Коринтианс» будет вынужден досрочно отпустить Майкона, несмотря на аренду, срок которой истекает 31 декабря.

Отмечается, что руководство «Шахтера» очень заинтересовано в том, чтобы продать Майкона прямо сейчас.

Трансферное окно в Турции, в отличие от Украины и большинства европейских стран, где оно закрылось накануне, будет работать еще почти две недели – до 15 сентября.

В июле сообщалось, что агенты Майкона летали в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

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Майкон Шахтер Донецк Коринтианс Фенербахче трансферы УПЛ трансферы
Источник Somos Fanáticos
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