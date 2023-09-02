Фенербахче может подписать хавбека Шахтера. Окно в Турции еще открыто

26-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который с апреля минувшего года на правах аренды выступает за «Коринтианс», вскоре может вернуться в европейский футбол.

Интерес к выкупу хавбека у «горняков» сохраняет турецкий «Фенербахче», и если этот клуб договориться с «Шахтером», то «Коринтианс» будет вынужден досрочно отпустить Майкона, несмотря на аренду, срок которой истекает 31 декабря.

Отмечается, что руководство «Шахтера» очень заинтересовано в том, чтобы продать Майкона прямо сейчас.

Трансферное окно в Турции, в отличие от Украины и большинства европейских стран, где оно закрылось накануне, будет работать еще почти две недели – до 15 сентября.

В июле сообщалось, что агенты Майкона летали в Турцию на переговоры с «Фенербахче».