Агенты хавбека Шахтера летят в Турцию на переговоры с Фенербахче

Полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Коринтианс», вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.

Агенты Майкона отправились в Турцию на переговоры с «Фенербахче», который проявляет заинтересованность в покупке полузащитника.

В случае, если «Шахтер» примет предложение «желтых канареек» о продаже Майкона, «горняки» будут обязаны уведомить об этом «Коринтианс». У бразильского клуба есть опция на то, чтобы повторить это предложение, и тогда он сможет в приоритетном порядке претендовать на полноценный выкуп контракта хавбека.

Также в услугах Майкона заинтересованы «Галатасарай» и неназванный клуб из ОАЭ.

Контракт Майкона с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года.