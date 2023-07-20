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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 12:26 |
1464
0

Агенты хавбека Шахтера летят в Турцию на переговоры с Фенербахче

Майкон в настоящий момент играет за «Коринтианс» на правах аренды

20 июля 2023, 12:26 |
1464
0
Агенты хавбека Шахтера летят в Турцию на переговоры с Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Коринтианс», вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.

Агенты Майкона отправились в Турцию на переговоры с «Фенербахче», который проявляет заинтересованность в покупке полузащитника.

В случае, если «Шахтер» примет предложение «желтых канареек» о продаже Майкона, «горняки» будут обязаны уведомить об этом «Коринтианс». У бразильского клуба есть опция на то, чтобы повторить это предложение, и тогда он сможет в приоритетном порядке претендовать на полноценный выкуп контракта хавбека.

Также в услугах Майкона заинтересованы «Галатасарай» и неназванный клуб из ОАЭ.

Контракт Майкона с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года.

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Источник Sambafoot
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