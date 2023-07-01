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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 12:41 | Обновлено 01 июля 2023, 12:42
387
0

Фенербахче поспорит с Галатасараем за хавбека Шахтера

Персона Майкона вызывает серьезный интерес среди турецких грандов

01 июля 2023, 12:41 | Обновлено 01 июля 2023, 12:42
387
0
Фенербахче поспорит с Галатасараем за хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вернулся в Бразилию и ныне на правах аренды выступает за «Коринтианс», вскоре может сменить клуб.

Интерес к футболисту проявляет «Галатасарай», к которому на днях присоединился и другой стамбульский гранд – «Фенербахче».

Пока оба турецких клуба изучают возможности для подписания Майкона, и до конкретных переговоров дело не дошло.

«Шахтер» сможет досрочно отозвать Майкона из аренды в «Коринтиансе», рассчитанной до 31 декабря, только в том случае, если договориться о его продаже.

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Майкон Шахтер Донецк Фенербахче Галатасарай трансферы УПЛ трансферы
Источник ESPN
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