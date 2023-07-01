Фенербахче поспорит с Галатасараем за хавбека Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вернулся в Бразилию и ныне на правах аренды выступает за «Коринтианс», вскоре может сменить клуб.

Интерес к футболисту проявляет «Галатасарай», к которому на днях присоединился и другой стамбульский гранд – «Фенербахче».

Пока оба турецких клуба изучают возможности для подписания Майкона, и до конкретных переговоров дело не дошло.

«Шахтер» сможет досрочно отозвать Майкона из аренды в «Коринтиансе», рассчитанной до 31 декабря, только в том случае, если договориться о его продаже.