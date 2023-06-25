Галатасарай может купить хавбека Шахтера, играющего в аренде в Бразилии

Чемпион Турции «Галатасарай» проявляет заинтересованность в подписании полузащитника «Шахтера» Майкона, который в настоящий момент на правах аренды выступает за бразильский «Коринтианс».

Ожидается, что переговоры между сторонами по трансферу 25-летнего хавбека состоятся в ближайшие дни.

«Коринтианс», у которого арендный договор по Майкону до 31 декабря нынешнего года, будет обязан отпустить хавбека, так как ранее пообещал «Шахтеру» поступить именно так, в случае если «горняки» получат предложение о продаже футболиста.

На текущий момент «Коринтианс» не получал предупреждений от Майкона или «Шахтера» по поводу досрочного завершения аренды, но если «Галатасарай» договориться с «горняками», то у бразильского клуба не будет вариантов, кроме как отпустить полузащитника.

Майкон является воспитанником «Коринтианса», из которого в 2018 году за 6,6 миллионов евро перешел в «Шахтер». В апреле минувшего года, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, Майкон вернулся в Бразилию и с тех пор вновь выступает в рядах «тимау».