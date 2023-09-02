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  4. ХАВИ: «Феликс на 100% подходит Барселоне, он универсальный игрок»
Испания
02 сентября 2023, 22:27 |
292
0

ХАВИ: «Феликс на 100% подходит Барселоне, он универсальный игрок»

Главный тренер каталонцев рад новому игроку

02 сентября 2023, 22:27 |
292
0
ХАВИ: «Феликс на 100% подходит Барселоне, он универсальный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанский специалист Хави рассказал, чем новичок команды Жоау Феликс может быть полезен «Барселоне».

«Он может сыграть справа, слева, в центре, он очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные для того, чтобы добиться успеха в «Барселоне».

Я не собираюсь делать никаких сравнений с «Атлетико», у меня нет ни информации, ни мнения о том, в какой ситуации там был Феликс. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу.

Феликс подходит нам на все сто процентов. Нам он всегда нравился – не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трех позиций в нападении», – сказал главный тренер «Барселоны».

Напомним, вчера, 1 сентября «Барселона» оформила годовою аренду Феликса.

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Хави Барселона Жоау Феликс Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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