Шахтер и Атлетико Минейро согласовали продление аренды Педриньо

25-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо, который с июля минувшего года на условиях аренды выступает за «Атлетико Минейро», пробудет в Бразилии как минимум до лета 2024-го.

Сообщается, что «Шахтер» и «Атлетико Минейро» договорились о продлении срока аренды футболиста на указанный срок. Изначально соглашение истекало в конце декабря 2023-го.

«Атлетико Минейро» уже зарегистрировал все необходимые бумаги в Бразильской конфедерации футбола.

За «петушков» Педриньо провел 33 матча, в которых отличился 1 ассистом. Сыграть больше за бразильскую команду хавбеку помешали травмы – в частности, с августа по декабрь минувшего года хавбек пробыл в лазарете из-за повреждения бедра, которое периодически беспокоит футболиста и по настоящий момент.

Ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» даже в аренде продолжает платить Педриньо более половины зарплаты.