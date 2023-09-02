Шахтер и Атлетико Минейро согласовали продление аренды Педриньо
Хавбек пробудет в Бразилии как минимум до лета следующего года
25-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо, который с июля минувшего года на условиях аренды выступает за «Атлетико Минейро», пробудет в Бразилии как минимум до лета 2024-го.
Сообщается, что «Шахтер» и «Атлетико Минейро» договорились о продлении срока аренды футболиста на указанный срок. Изначально соглашение истекало в конце декабря 2023-го.
«Атлетико Минейро» уже зарегистрировал все необходимые бумаги в Бразильской конфедерации футбола.
За «петушков» Педриньо провел 33 матча, в которых отличился 1 ассистом. Сыграть больше за бразильскую команду хавбеку помешали травмы – в частности, с августа по декабрь минувшего года хавбек пробыл в лазарете из-за повреждения бедра, которое периодически беспокоит футболиста и по настоящий момент.
Ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» даже в аренде продолжает платить Педриньо более половины зарплаты.
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