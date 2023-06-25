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  4. Педриньо в Атлетико Минейро: Шахтер платит больше половины зарплаты
Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 09:43 |
1262
3

Педриньо в Атлетико Минейро: Шахтер платит больше половины зарплаты

Украинский клуб взял на себя обязательства выплачивать часть оклада хавбека

25 июня 2023, 09:43 |
1262
3
Педриньо в Атлетико Минейро: Шахтер платит больше половины зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Полузащитник «Шахтера» Педриньо, который после начала российско-украинской войны вернулся в Бразилию и на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро», продолжит играть за эту команду еще как минимум в течение ближайшего года.

По сообщениям журналиста Хорхе Николы, зарплата Педриньо составляет около 1,2 миллиона бразильских реалов в месяц (эквивалент 230 тысяч евро), однако «Атлетико Минейро» будет платить лишь часть от нее.

В частности, «петушки» взяли на себя обязательство платить около 485 тысяч бразильских реалов (92 тысячи евро), а остальную сумму в структуре зарплаты Педриньо продолжит выплачивать «Шахтер».

В конце апреля Педриньо получил серьезную травму - полный разрыв мышцы и сухожилия двуглавой мышцы бедра, - и с тех пор находится в лазарете.

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Педриньо Шахтер Донецк Атлетико Минейро зарплаты трансферы УПЛ трансферы
Источник Portal do Atleticano - Atlético-MG
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Burevestnik
ця звізда в Європі і нафік  нікому не потрібна (м'яко кажучи). 
отій звізді ШД заплатив вже більше чім 2 ляма з 24.02.2022. 
а Палкін плаче, шо грошей нема...
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+1
Serhii P.
навіщо??? 
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