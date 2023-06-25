Педриньо в Атлетико Минейро: Шахтер платит больше половины зарплаты

Полузащитник «Шахтера» Педриньо, который после начала российско-украинской войны вернулся в Бразилию и на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро», продолжит играть за эту команду еще как минимум в течение ближайшего года.

По сообщениям журналиста Хорхе Николы, зарплата Педриньо составляет около 1,2 миллиона бразильских реалов в месяц (эквивалент 230 тысяч евро), однако «Атлетико Минейро» будет платить лишь часть от нее.

В частности, «петушки» взяли на себя обязательство платить около 485 тысяч бразильских реалов (92 тысячи евро), а остальную сумму в структуре зарплаты Педриньо продолжит выплачивать «Шахтер».

В конце апреля Педриньо получил серьезную травму - полный разрыв мышцы и сухожилия двуглавой мышцы бедра, - и с тех пор находится в лазарете.