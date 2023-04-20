Хавбек Шахтера получил серьезную травму в Бразилии

Накануне состоялся матч второго тура групповой стадии Кубка Либертадорес между «Атлетико Паранаэнсе» и «Атлетико Минейро» (2:1).

Участие в поединке со стартовых минут на стороне гостей принял хавбек Педриньо, арендованный «петушками» у «Шахтера». Однако из-за травмы доиграть матч футболист не сумел, и был заменен на 77-й минуте.

Как сообщает медицинский департамент «Атлетико Минейро», Педриньо уже прошел визуализирующие обследования, которые подтвердили полный разрыв мышцы и сухожилия двуглавой мышцы бедра.

По неофициальной информации, хавбек может больше не сыграть за «петушков», так как договор аренды по нему истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» близок к тому, чтобы согласовать с «Шахтером» продление аренды Педриньо до конца текущего года.