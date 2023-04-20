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Бразилия
20 апреля 2023, 10:28 |
449
1

Хавбек Шахтера получил серьезную травму в Бразилии

Педриньо может больше не сыграть за «Атлетико Минейро»

20 апреля 2023, 10:28 |
449
1
Хавбек Шахтера получил серьезную травму в Бразилии
instagram.com/pedrovictor38_

Накануне состоялся матч второго тура групповой стадии Кубка Либертадорес между «Атлетико Паранаэнсе» и «Атлетико Минейро» (2:1).

Участие в поединке со стартовых минут на стороне гостей принял хавбек Педриньо, арендованный «петушками» у «Шахтера». Однако из-за травмы доиграть матч футболист не сумел, и был заменен на 77-й минуте.

Как сообщает медицинский департамент «Атлетико Минейро», Педриньо уже прошел визуализирующие обследования, которые подтвердили полный разрыв мышцы и сухожилия двуглавой мышцы бедра.

По неофициальной информации, хавбек может больше не сыграть за «петушков», так как договор аренды по нему истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» близок к тому, чтобы согласовать с «Шахтером» продление аренды Педриньо до конца текущего года.

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Педриньо Атлетико Минейро травма бедра травма Шахтер Донецк Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес
Источник ФК Атлетико Минейро
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Serhii P.
Чмо, я не фанат "Шахтаря", але воно їх кинуло через пуй
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