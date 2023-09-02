Днепр-1 перед матчем с ЛНЗ: лазарет не пустеет

Как стало известно Sport.ua, центральный/правый защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк не успел восстановиться к матчу 6-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ. В последний раз он выходил на поле 13 августа, в игре с «Минаем», а следующие пять матчей пропустил из-за мышечной травмы. Пока Адамюк занимается только беговой работой.

С ограничениями, под присмотром тренера по физподготовке, тренировались перед игрой с ЛНЗ правый защитник спортклубовцев Евгений Пасич (видимо, не сыграют в воскресенье брат против брата) и летний новичок центральный полузащитник Виктиньо (пока не дебютировал в составе команды).

Об операции на колене, сделанной в Германии полузащитнику Максиму Третьякову, уже сообщалось. В этом году он не сыграет.

Еще одна новость касается тренерского штаба главной команды «Днепра-1», куда перед ответным матчем со словацким «Спартаком» добавился экс-наставник юношеской команды клуба Имад Ашур. И.о. главного тренера остается Валерий Городов.

Матч 6-го тура УПЛ «Днепр-1» – ЛНЗ состоится 3 сентября. Начало игры на ужгородском стадионе «Авангард» – в 13:00.