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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 22:13 |
360
0

Днепр-1 перед матчем с ЛНЗ: лазарет не пустеет

В воскресенье днепряне сыграют в Ужгороде с ЛНЗ

02 сентября 2023, 22:13 |
360
0
Днепр-1 перед матчем с ЛНЗ: лазарет не пустеет
СК Днепр-1. Владимир Адамюк

Как стало известно Sport.ua, центральный/правый защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк не успел восстановиться к матчу 6-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ. В последний раз он выходил на поле 13 августа, в игре с «Минаем», а следующие пять матчей пропустил из-за мышечной травмы. Пока Адамюк занимается только беговой работой.

С ограничениями, под присмотром тренера по физподготовке, тренировались перед игрой с ЛНЗ правый защитник спортклубовцев Евгений Пасич (видимо, не сыграют в воскресенье брат против брата) и летний новичок центральный полузащитник Виктиньо (пока не дебютировал в составе команды).

Об операции на колене, сделанной в Германии полузащитнику Максиму Третьякову, уже сообщалось. В этом году он не сыграет.

Еще одна новость касается тренерского штаба главной команды «Днепра-1», куда перед ответным матчем со словацким «Спартаком» добавился экс-наставник юношеской команды клуба Имад Ашур. И.о. главного тренера остается Валерий Городов.

Матч 6-го тура УПЛ «Днепр-1» – ЛНЗ состоится 3 сентября. Начало игры на ужгородском стадионе «Авангард» – в 13:00.

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Источник Sport.ua
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