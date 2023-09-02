Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 15:50 |
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Хавбек Днепра-1 перенес операцию. Игрок выбыл на шесть месяцев
Максим Третьяков начал процесс восстановления
02 сентября 2023, 15:50 |
1327
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«Днепр-1» сообщил о том, что полузащитник Максим Третьяков перенес операцию после разрыва крестообразных связок колена. Игрок получил травму в матче против «Славии».
Реабилитацию Третьяков будет проходить в Украине, а ориентировочные сроки восстановления составляют шесть месяцев.
В нынешнем сезоне хавбек успел провести три матча.
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