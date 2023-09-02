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  4. Хавбек Днепра-1 перенес операцию. Игрок выбыл на шесть месяцев
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 15:50 |
1327
0

Хавбек Днепра-1 перенес операцию. Игрок выбыл на шесть месяцев

Максим Третьяков начал процесс восстановления

02 сентября 2023, 15:50 |
1327
0
Хавбек Днепра-1 перенес операцию. Игрок выбыл на шесть месяцев
ФК Днепр-1. Максим Третьяков

«Днепр-1» сообщил о том, что полузащитник Максим Третьяков перенес операцию после разрыва крестообразных связок колена. Игрок получил травму в матче против «Славии».

Реабилитацию Третьяков будет проходить в Украине, а ориентировочные сроки восстановления составляют шесть месяцев.

В нынешнем сезоне хавбек успел провести три матча.

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Днепр-1 Максим Третьяков Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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