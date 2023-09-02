Хавбек Днепра-1 перенес операцию. Игрок выбыл на шесть месяцев

«Днепр-1» сообщил о том, что полузащитник Максим Третьяков перенес операцию после разрыва крестообразных связок колена. Игрок получил травму в матче против «Славии».

Реабилитацию Третьяков будет проходить в Украине, а ориентировочные сроки восстановления составляют шесть месяцев.

В нынешнем сезоне хавбек успел провести три матча.