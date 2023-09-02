За опытом – в трясину. Вильярреал отдал украинца в аренду Альсире
Никита Александров совсем недавно подписал контракт с «желтой субмариной»
18-летний украинский нападающий «Вильярреала» Никита Александров, который является игроком сборной Украины U-19, продолжит карьеру в испанской трясине.
О подписании Александрова объявил клуб Сегунды Федерасьон (четвертого по рангу дивизиона в системе профессиональных лиг испанского футбола) «Альсира».
О формате сделки не сообщается, но по неофициальным данным речь идет об аренде на один сезон без опции выкупа.
Игроком «Вильярреала» Александров, который является воспитанником академий «Динамо» и «Днепра-1», стал нынешним летом, перебравшись в Испанию на правах свободного агента.
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