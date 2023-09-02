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  4. За опытом – в трясину. Вильярреал отдал украинца в аренду Альсире
Испания
02 сентября 2023, 22:00 |
1426
0

За опытом – в трясину. Вильярреал отдал украинца в аренду Альсире

Никита Александров совсем недавно подписал контракт с «желтой субмариной»

02 сентября 2023, 22:00 |
1426
0
За опытом – в трясину. Вильярреал отдал украинца в аренду Альсире
ФК Вильярреал. Никита Александров

18-летний украинский нападающий «Вильярреала» Никита Александров, который является игроком сборной Украины U-19, продолжит карьеру в испанской трясине.

О подписании Александрова объявил клуб Сегунды Федерасьон (четвертого по рангу дивизиона в системе профессиональных лиг испанского футбола) «Альсира».

О формате сделки не сообщается, но по неофициальным данным речь идет об аренде на один сезон без опции выкупа.

Игроком «Вильярреала» Александров, который является воспитанником академий «Динамо» и «Днепра-1», стал нынешним летом, перебравшись в Испанию на правах свободного агента.

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Никита Александров Вильярреал трансферы Ла Лиги трансферы Альсира
Источник ФК Альсира
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