За опытом – в трясину. Вильярреал отдал украинца в аренду Альсире

18-летний украинский нападающий «Вильярреала» Никита Александров, который является игроком сборной Украины U-19, продолжит карьеру в испанской трясине.

О подписании Александрова объявил клуб Сегунды Федерасьон (четвертого по рангу дивизиона в системе профессиональных лиг испанского футбола) «Альсира».

О формате сделки не сообщается, но по неофициальным данным речь идет об аренде на один сезон без опции выкупа.

Игроком «Вильярреала» Александров, который является воспитанником академий «Динамо» и «Днепра-1», стал нынешним летом, перебравшись в Испанию на правах свободного агента.