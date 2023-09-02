Ниже среднего. Названа оценка Забарного за матч Брентфорд – Борнмут

2 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 балла. Средний показатель игроков «Борнмута» составил 6.55.

Лучшим игроком матч был признан полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен (7.5), который забил первый гол в игре.

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Борнмут – 2:2