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  4. Ниже среднего. Названа оценка Забарного за матч Брентфорд – Борнмут
Англия
02 сентября 2023, 20:51 |
798
0

Ниже среднего. Названа оценка Забарного за матч Брентфорд – Борнмут

Игра завершилась со счетом 2:2, Илья отыграл 90 минут

02 сентября 2023, 20:51 |
798
0
Ниже среднего. Названа оценка Забарного за матч Брентфорд – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

2 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 балла. Средний показатель игроков «Борнмута» составил 6.55.

Лучшим игроком матч был признан полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен (7.5), который забил первый гол в игре.

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Борнмут – 2:2

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лучший игрок Илья Забарный WhoScored Борнмут Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник WhoScored
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