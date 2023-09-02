Англия02 сентября 2023, 20:51 |
798
0
Ниже среднего. Названа оценка Забарного за матч Брентфорд – Борнмут
Игра завершилась со счетом 2:2, Илья отыграл 90 минут
02 сентября 2023, 20:51 |
798
0
2 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 балла. Средний показатель игроков «Борнмута» составил 6.55.
Лучшим игроком матч был признан полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен (7.5), который забил первый гол в игре.
Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Борнмут – 2:2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2023, 19:02 0
На 80-й минуте матча счет 1:1
Волейбол | 01 сентября 2023, 23:48 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 02.09.2023, 19:25
Футбол | 02.09.2023, 12:22
Футбол | 02.09.2023, 17:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2023, 22:01 19
31.08.2023, 16:57 2
31.08.2023, 18:11
01.09.2023, 00:59 38
01.09.2023, 18:53 24
31.08.2023, 23:59 13
01.09.2023, 16:08 23
Футбол