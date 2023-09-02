02.09.2023 17:00 – FT 5 : 1
Англия02 сентября 2023, 20:11 |
705
2
Манчестер Сити – Фулхэм – 5:1. Очередной хет-трик Холанда. Обзор матча
Чемпион разгромил своего соперника
02 сентября 2023, 20:11 |
705
2
«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Фулхэм» со счетом 5:1, а форвард Эрлинг Холанд не только оформил хет-трик, но и сделал результативную передачу.
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Рим (Фулхэм).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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Комментарии 2
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Ну але черговий (уже третій чи четвертий незаслужений) Золотий М'яч отримає всім зрозуміло хто.
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