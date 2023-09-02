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  4. Богдан ВЬЮННИК: «Особенный матч, наконец-то забил в составе Шахтера»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 19:50 |
114
0

Богдан ВЬЮННИК: «Особенный матч, наконец-то забил в составе Шахтера»

У форварда 1+2 в матче чемпионата

02 сентября 2023, 19:50 |
114
0
Богдан ВЬЮННИК: «Особенный матч, наконец-то забил в составе Шахтера»
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Минай» 4:1, а гол и два ассиста оформил форвард Богдан Вьюнник, для которого это дебютный мяч в составе команды.

«Особенный матч, потому что наконец-то забил за «Шахтер» и помог команде победить. Удалось сделать то, что отрабатывали на тренировках и победить с крупным счетом. У нас новый тренер, много нового, но постепенно мы идем к командной работе».

«Чувствую доверие тренера, мне очень приятно и я пытаюсь отрабатывать на 100%. Гол хотел бы посвятить своим родителям», – сказал Вьюнник.

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Шахтер Донецк Богдан Вьюнник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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