Богдан ВЬЮННИК: «Особенный матч, наконец-то забил в составе Шахтера»

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Минай» 4:1, а гол и два ассиста оформил форвард Богдан Вьюнник, для которого это дебютный мяч в составе команды.

«Особенный матч, потому что наконец-то забил за «Шахтер» и помог команде победить. Удалось сделать то, что отрабатывали на тренировках и победить с крупным счетом. У нас новый тренер, много нового, но постепенно мы идем к командной работе».

«Чувствую доверие тренера, мне очень приятно и я пытаюсь отрабатывать на 100%. Гол хотел бы посвятить своим родителям», – сказал Вьюнник.