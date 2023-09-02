Эффект Русина. Сандерленд вынес Саутгемптон, Суонси с Кухаревичем проиграл

2 сентября состоялись матчи 5-го тура Чемпионшипа.

«Сандерленд» на своем поле разгромил «Саутгемптон» со счетом 5:0. Ранее «черные коты» объявили о подписании 24-летнего украинского форварда Назария Русина, однако украинец не попал в заявку команды на поединок.

«Суонси» уступил «Бристоль Сити» 1:2. 22-летний украинский нападающий хозяев Николай Кухаревич начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 65-й минуте. Однако помочь своей команде он так и не смог.

Сейчас «Сандерленд» занимает 9-е место в таблице Чемпионшипа с 7 очками. У «Суонси» 2 пункта после 5 туров, команда располагается на 22-й позиции.