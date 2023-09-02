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Англия
02 сентября 2023, 19:45 |
1171
0

Эффект Русина. Сандерленд вынес Саутгемптон, Суонси с Кухаревичем проиграл

Николай вышел на поле на 65-й минуте матча против «Бристоль Сити»

02 сентября 2023, 19:45 |
1171
0
Эффект Русина. Сандерленд вынес Саутгемптон, Суонси с Кухаревичем проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

2 сентября состоялись матчи 5-го тура Чемпионшипа.

«Сандерленд» на своем поле разгромил «Саутгемптон» со счетом 5:0. Ранее «черные коты» объявили о подписании 24-летнего украинского форварда Назария Русина, однако украинец не попал в заявку команды на поединок.

«Суонси» уступил «Бристоль Сити» 1:2. 22-летний украинский нападающий хозяев Николай Кухаревич начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 65-й минуте. Однако помочь своей команде он так и не смог.

Сейчас «Сандерленд» занимает 9-е место в таблице Чемпионшипа с 7 очками. У «Суонси» 2 пункта после 5 туров, команда располагается на 22-й позиции.

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Суонси Бристоль Сити Сандерленд Саутгемптон Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Назарий Русин Николай Кухаревич
Источник Sport.ua
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