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Испания
02 сентября 2023, 19:09 | Обновлено 02 сентября 2023, 20:14
676
0

Яремчук – в запасе на матч с Алавесом

Украинец может дебютировать за новый клуб

02 сентября 2023, 19:09 | Обновлено 02 сентября 2023, 20:14
676
0
Яремчук – в запасе на матч с Алавесом
ФК Валенсия. Роман Яремчук

«Валенсия» в матче 4-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Алавесом», начало матча сегодня, 2 сентября в 19:30. Команда объявила стартовый состав.

Новичок «летучих мышей» 27-летний украинский форвард Роман Яремчук остался на скамье запасных.

Напомним, вчера, 1 сентября Роман Яремчук на правах годовой аренды перебрался в испанский клуб из бельгийского «Брюгге». Футболист этого сезона в составе бельгийцев забил 4 гола в 5 матчах.

По итогам первых трех туров чемпионата Испании по футболу «Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Роман Яремчук Валенсия Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Источник Twitter
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