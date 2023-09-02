Яремчук – в запасе на матч с Алавесом

«Валенсия» в матче 4-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Алавесом», начало матча сегодня, 2 сентября в 19:30. Команда объявила стартовый состав.

Новичок «летучих мышей» 27-летний украинский форвард Роман Яремчук остался на скамье запасных.

Напомним, вчера, 1 сентября Роман Яремчук на правах годовой аренды перебрался в испанский клуб из бельгийского «Брюгге». Футболист этого сезона в составе бельгийцев забил 4 гола в 5 матчах.

По итогам первых трех туров чемпионата Испании по футболу «Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице.