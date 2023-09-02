Не нашлось £15 млн. Тоттенхэм хотел подписать игрока Динамо после ЧЕ U-21

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» хотел подписать 21-летнего украинского защитника киевского «Динамо» Константина Вивчаренко.

Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside». По информации источника, «шпоры» заинтересовались игроком после Евро-2023 среди команд U-21.

Руководство «Тоттенхэма» запрашивало стоимость Вивчаренко, однако в итоге у президента «шпор» Дэниела Леви «не нашлось лишних 15 миллионов фунтов стерлингов».

В конце августа сообщалось, что в услугах Константина также интересовался испанский клуб, но до конкретики дело не дошло.

Вивчаренко является воспитанником академии «Динамо». Его контракт рассчитан до конца 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.