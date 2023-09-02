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  4. Не нашлось £15 млн. Тоттенхэм хотел подписать игрока Динамо после ЧЕ U-21
Англия
02 сентября 2023, 18:46 |
2776
7

Не нашлось £15 млн. Тоттенхэм хотел подписать игрока Динамо после ЧЕ U-21

Константин Вивчаренко мог оказаться в АПЛ

02 сентября 2023, 18:46 |
2776
7
Не нашлось £15 млн. Тоттенхэм хотел подписать игрока Динамо после ЧЕ U-21
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» хотел подписать 21-летнего украинского защитника киевского «Динамо» Константина Вивчаренко.

Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside». По информации источника, «шпоры» заинтересовались игроком после Евро-2023 среди команд U-21.

Руководство «Тоттенхэма» запрашивало стоимость Вивчаренко, однако в итоге у президента «шпор» Дэниела Леви «не нашлось лишних 15 миллионов фунтов стерлингов».

В конце августа сообщалось, что в услугах Константина также интересовался испанский клуб, но до конкретики дело не дошло.

Вивчаренко является воспитанником академии «Динамо». Его контракт рассчитан до конца 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

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Дэниел Леви Константин Вивчаренко Тоттенхэм Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Telegram
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Комментарии 7
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zhyr
15 млн. за Вівчаренка? Там вся основа стільки не коштує
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+2
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avk2307
inside  ненадежный источник.
Это скорее слухи
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0
AK.228
15?!😂 це той чувак , що і в основі не грає!?
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-1
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u6464u
брехня , однозначно.
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-3
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