Защитником Динамо интересовался испанский клуб

Нынешним летом фланговым защитником «Динамо» Киев Константином Вивчаренко интересовался испанский клуб, но до конкретного предложения дело не дошло. Об этом сообщает известный журналист Игорь Цыганык.

Название клуба он не сообщил, но сказал, что речь идет о топ-клубе Сегунды, который ставит себе задачу выйти в Примеру. Цыганык не исключает, что зимой этот клуб вернется к кандидатуре Вивчаренко.

21-летний защитник является воспитанником академии «Динамо». Его контракт рассчитан конца 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.